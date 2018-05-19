Где не надо заниматься сексом, даже если очень хочется

Чтобы добавить романтики и экстрима в свои отношения, многие пары, для разнообразия, занимаются любовью не в собственной спальне, а в других, мало подходящих для этого местах.

Само ощущение, что посторонние люди, скорее всего, увидят, или как минимум, догадаются, что молодые люди только что делали, их очень возбуждает и воодушевляет. Но выбранное место для секса может быть настолько неподходящим, что порой приходится жалеть о содеянном.

Грязь и инфекции

Одним из популярных «публичных» мест для занятий любовью, считается общественный туалет. Конечно, не тот, который выглядит как пластиковый скворечник и который можно встретить на улицах многих отечественных городов. В этой синей коробке и одному человеку тесно. Как правило, любовники выбирают стационарное заведение: уличное или расположенное в ресторане, в ночном клубе, в театре или киноконцертном зале. Даже зрелые мужчины и женщины в случае внезапного сексуального влечения не брезгуют туалетами в транспорте: в поезде дальнего следования или в самолете. А ведь зря.

Общественные туалеты редко оказываются хорошо продезинфицированными, и не потому, что их плохо убирает персонал, а из-за того, что эти места посещают слишком много людей. Между тем, абсолютно здоровых людей не так много, как кажется.

Сексуальный контакт в среде, где присутствуют открытые каловые массы, рвота и моча, как минимум, может стать причиной однократной диареи или вялотекущего воспаления органов мочевой системы. Не исключена возможность появления кандидоза — молочницей. В крайних случаях откровенная антисанитария может оказаться причиной эшерихиоза — острой кишечной инфекции, вызванной сероварами бактерий Escherichia coli, содержащимися и активно размножающимися в рвотных и каловых массах.

Следует также хорошо подумать, прежде чем заниматься любовью в общественном туалете, особенно если у женщины месячные.

Посторонние предметы и насекомые

Следующим по популярности местом для занятий сексом, влюбленные называют лес. В теплое время года прогулка по березовой роще или по большому городскому парку часто предполагает романтичное продолжение. Расположиться где-нибудь на пне или прямо на траве приятно и относительно безопасно. Вот только секс среди елок, насекомых и животных может оставить негативные последствия. Гинекологи не раз сталкивались со случаями, когда у девушек, жалующихся на дискомфорт и боли в области паха, из влагалища извлекали травинки, еловые и сосновые иголки, мертвых муравьев и разных жуков. Живые насекомые тоже могут доставить немало проблем во время секса. Пары, занятые любовью, часто даже не замечают, что они лежат на муравьиных караванных путях или что облюбованный ими удобный пень просто кишит короедами и другими жуками.

В глухом лесу пресмыкающиеся и животные, как правило, не беспокоят влюбленных и исчезают из поля зрения раньше, чем их обнаружат. Исключение составляют лоси. Начиная с середины августа и до октября у них гон, и увенчанный рогами самец может сам пойти на запах. И вот такие крайне редкие столкновения всегда заканчиваются трагедией. Убежать от этого сексуально агрессивного зверя невозможно.

Эстетика и психология

Самые отчаянные и романтичные экстремалы, чтобы поразить свое воображение и получить невероятные ощущения предпочитают заниматься любовью на крышах высотных домов, ночью на пляже под звук морского прибоя. Есть несколько случаев, когда парочка специально с вечера пряталась в музее, но не с криминальным умыслом, а исключительно чтобы предаться сексуальному наслаждению в обстановке высокого искусства.

Однако желание заняться сексом, например, в морге, шокирует не только сотрудников патологоанатомических отделений, но и психологов. По меньшей мере это может быть чревато кратковременной депрессией, в более тяжелых случаях наблюдаются серьезные психологические расстройства, включая личностные и сексуальные.

Эмоциональная встряска в любовных отношениях, конечно, важна. Но из-за нее не должно страдать физическое и психическое здоровье людей.