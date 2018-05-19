Как первый секс влияет на длительность отношений пары

Вполне логично, что люди, оставшиеся довольными первой близостью, стремятся и дальше продолжать отношения, ведь секс остается неотъемлемой их частью.

По мнению специалистов в области психологии из Калифорнийского университета, чем лучше первая близость в отношениях, тем эти отношения будут более серьезными и длительными. В ходе исследования был проведен опрос, который и выяснил подробности этой пикантной темы. Опросив более 800 человек различного возраста, авторы исследования подметили, что и краткосрочные, и длительные отношения всегда начинаются одинаково. Однако после того, как пара проведет вместе несколько недель или месяцев, становится понятны различия.

По мере развития отношений, по словам участников опроса, все больше демонстрируется привязанности и заботе к партнеру. В итоге те, кто взаимно проявляет эти качества, укрепляют эти отношения, переводя их из краткосрочных, в длительные.

Ведущий автор исследования Пол Иствик отмечает, что интересным и переломным моментом в отношениях может стать первый секс с этим партнером. Именно в этот момент люди для себя решают перспективы дальнейшего общения с партнером.

Удивительно то, что в краткосрочных и длительных отношениях интерес к своему партнеру растет одинаково. А вот после секса он может либо сходить на нет, либо продолжать нарастать. ​Иствик утверждает, что люди, оставшиеся довольными после интимной близости, проявляли больше внимания к партнеру и в итоге отношения становились долгосрочными. А те, кто «не испытал восторга», разочаровываются в партнере и стараются свести общение к минимуму, нежели обсудить проблемы.