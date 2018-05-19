Алена Свиридова: «Мне жалко что я такая свинюга, и бросила мужа

Звезда вспомнила бывшего мужа и попросила у него прощения.

Все тайное становится явным, а семейные секреты звезд мечтают знать все их зрители. Алена Свиридова впервые за всю карьеру решила рассказать семейные тайны и стала гостьей студии «Секрет на миллион» на НТВ . Певица не постеснялась вспомнить свои романы и очень откровенно рассказала, почему спустя пять лет брака сбежала от своего первого мужа:

Публикация от Ална Свиридова (@alenasviridova)

24 Апр 2018 в 3:08 PDT Со своим первым мужем Сергеем Свиридовым звезда познакомились в компании общих друзей, когда была еще школьницей: «Сережа произвел на меня большое впечатление — он умный, уже тогда в совершенстве владел немецким. Мы не так чтобы долго встречались, быстро поженились. Он был моим первым мужчиной. Уже на четвертом курсе я забеременела и к диплому была с Васей на руках…» — рассказала Алена.

Свиридова призналась, чтобыла не готова к семейной жизни, поэтому попросу сглупила: «Я влюбилась в актера Артура, который писал стихи. Пришла к Сереже и сказала: вот так вот, влюбилась. Он сказал: „Может, ты одумаешься и вернешься“. Вел себя очень благородно. Я дура, не одумалась. Мне жалко что я такая свинюга, и убежала. Сережа очень хороший человек. И я прошу у него прощение», — поделилась певица.

Сейчас Алена Свиридова состоит в гражданском браке с бизнесменом Давидом Варданяном, которым младше ее на 15 лет. До этого знаменитость была замужем за американским дипломатом Генри Пикоком, но семья тоже развалилась, поэтому 55-летняя Алена замуж больше не торопится.

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