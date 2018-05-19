Алена Свиридова откровенно рассказала, как бросила бывшего супруга

55-летняя Алена Свиридова ведет активный образ жизни, умело сочетает гастрольную деятельность и путешествия. У певицы двое детей от разных браков, а в данный момент Алена счастлива в отношениях с мужчиной, который моложе ее на четырнадцать лет.

В эфире нового выпуска шоу «Секрет на миллион» Алена откровенно рассказала о своих влюбленностях. «Мы познакомились в компании общих друзей. Я была школьницей, а он уже студент. Сережа произвел на меня большое впечатление — он умный, уже тогда в совершенстве владел немецким. Мы не так чтобы долго встречались, быстро поженились. Он был моим первым мужчиной. Уже на четвертом курсе я забеременела и к диплому была с Васей на руках…» —начала Алена рассказ о своем первом супруге Сергее Свиридове

Певица вспомнила, что даже не успела почувствовать себя взрослой, а сразу из школьницы-студентки превратилась в маму и жену. Муж артистки и ее мама помогали с малышом, однако все равно были определенные трудности. Пара прожила в браке пять лет, а потом рассталась по инициативе Алены: «Я влюбилась в актера Артура, который писал стихи. Пришла к Сереже и сказала: вот так вот, влюбилась. Он сказал: „Может, ты одумаешься и вернешься“. Вел себя очень благородно. Я дура, не одумалась. Мне жалко, что я такая свинюга, и убежала. Сережа очень хороший человек. И я прошу у него прощения».

Вторым супругом Алены стал американский дипломат Генри Пикок. Как призналась Свиридова, она мечтала о славе, а ее муж — о семье, поэтому этому браку также не суждено было долго продержаться.

Уже несколько лет Алена Свиридова встречается с армянским бизнесменом Давидом Варданяном. Певица уверена, что штамп в паспорте ничего не решает в отношениях и, более того, даже может навредить. Поэтому пара пока не торопится в ЗАГС.