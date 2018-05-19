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Кудрявцева показала 35-летнего сына-красавчика Свиридовой
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Кудрявцева показала 35-летнего сына-красавчика Свиридовой 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Алена Свиридова пришла на программу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Во время шоу певица рассказала из-за чего рассталась с первым мужем и отцом своего старшего сына.
"Я была школьницей, а он уже студент. Сережа произвел на меня большое впечатление — он умный, уже тогда в совершенстве владел немецким. Мы не так чтобы долго встречались, быстро поженились. Он был моим первым мужчиной. Уже на четвертом курсе я забеременела и к диплому была с Васей на руках" — призналась Свиридова.
Но в то время Алена была слишком молодой для семейной жизни. Как пояснила артистка, она не успела даже почувствовать себя взрослой, «вкусить взрослой жизни», и сразу стала женой и мамой. В итоге первый брак певицы длился пять лет. А потом влюбилась и ушла к другому.
По словам Свиридовой, о своем поступке она пожалела. «Мне жалко что я такая свинюга, и убежала. Сережа очень хороший человек. И я прошу у него прощение», — рассказала Алена.
Во время эфира поддержал Свиридову ее сын Василий. Сейчас ему 35 лет. Мужчина работает программистом. Он живет вместе с отцом в Канаде. На программе Лера Кудрявцева показала подготовленное специально к эфиру видео обращение Василия.
Отметим, что сегодня Свиридова счастлива с бизнесменом Давидом Варданяном. Однако замуж певица больше не хочет.
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