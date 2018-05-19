В Рязани пройдет Всероссийский парад влюбленных

3 июня в 12:00 в парке ЦКПиО Рязани впервые пройдет Всероссийский парад влюбленных, сообщают организаторы на своей странице.

Для участия приглашаются все влюбленные пары Рязани: