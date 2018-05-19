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В Рязани пройдет Всероссийский парад влюбленных
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В Рязани пройдет Всероссийский парад влюбленных 

АиФ Рязань 1 час назад
3 июня в 12:00 в парке ЦКПиО Рязани впервые пройдет Всероссийский парад влюбленных, сообщают организаторы на своей странице.
Для участия приглашаются все влюбленные пары Рязани:
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