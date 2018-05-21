Действительно ли приложения для знакомств помогают найти партнера для секса

Не секрет, что большинство пользователей приложений для знакомств вроде Tinder или Bumble используют эти сервисы для краткосрочных отношений сексуального характера. Другими словами, они ищут партнера для секса без дальнейших обязательств. Насколько эффективно использовать подобные приложения для такой цели? Больше ли сексуальных партнеров у пользователей Tinder? На эти вопросы постарались ответить с помощью исследования.

В Норвежском университете науки и техники провели опрос среди студентов. Интересовало их поведение в социальных сетях и приложениях, а также их сексуальная жизнь. Это исследование подтвердило, что пользователи приложений для знакомств преимущественно используют сервисы для поиска краткосрочных сексуальных взаимоотношений. Вот только они их там не находят. По крайней мере не больше, чем люди, которые ищут партнеров в реальной жизни.

Из 641 студента в возрасте от 19 до 29 лет почти половина призналась, что в какой-то мере они сталкивались с приложениями для знакомств, основанными на фотографиях пользователей. Одна пятая опрошенных является активными пользователями таких приложений. Казалось бы, если большинство из вас ищут одного и того же, что же вас останавливает? Но что-то все-таки останавливает, ведь оказалось, что пользователи Tinder и Bumble не могут похвастаться большим количеством связей сексуального характера в сравнении с людьми, которые не используют сервисы.

Монс Бидикен, адъюнкт-профессор психологии Норвежского университета науки и техники, объясняет это тем, что Tinder лишь является заменой попытки знакомства в баре. Вместо того чтобы пойти одному в бар и познакомиться там с кем-нибудь, люди делают это с помощью своих смартфонов в более комфортных условиях. Для пользователей Tinder изменилось место встречи, но конечный результат от этого никак не поменялся. Другими словами, сервисы для знакомств не являются более эффективным способом поиска партнера, чем другие способы.

Исследование дало понять еще кое-что. Например, женщины проводят больше времени в приложениях для знакомств за счет того, что они внимательнее изучают пользователей прежде, чем принять решение. Мужчины действуют более эффективно, принимая решение значительно быстрее. Но самое важное — и женщины, и мужчины, как правило, используют приложения для знакомств, когда у них нет других занятий. Они запускают Tinder как мобильную игру, исключительно в свободное время и исключительно ради развлечения.