Tinder не поможет вам разнообразить сексуальное меню. Ученые говорят, приложение в этом смысле бесполезно

Если вы до сих пор сторонились модного приложения Tinder из‐за его сомнительной репутации, то вам стоит отбросить свое беспокойство. Свежее исследование, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences, утверждает, что Tinder ‐ слабое подспорье в поисках случайных встреч. Портал gizmodo опубликовал обзор недавнего открытия.

Исследователи из Норвежского Университета Науки и Технологии изучил активность в социальных сетях и сексуальное поведение более шестисот студентов. Они обнаружили, что большинство людей в приложениях вроде Tinder заинтересованны в краткосрочных сексуальных связях, но в реальности не получают желаемого.

Из 641 студента возрастом от 19 до 29 лет, поучаствовавших в опросе, около половины признались в том, что когда-либо использовали мобильные приложения для знакомств. Двадцать процентов назвались активными пользователями. Авторы исследования описывают людей использующих приложения вроде Tinder и Bumble как обладающих более высоким уровнем «социосексуальной ориентации».

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Исследование обнаружило, что равное количество мужчин и женщин демонстрируют социосексуальную ориентацию и эти люди, обычно, более активны в Tinder и похожих приложениях. Звучит вроде бы неплохо: найди себе пару и уединенное местечко. К сожалению тех, кто смахивает между фотографиями в поисках партнера, их можно пересчитать по пальцам.

«У пользователей приложений для мимолетных знакомств не больше случайных связей, чем у не пользователей с такими же романтическими предпочтениями

Монс Бендиксен (Mons Bendixen).доцент кафедры психологии Норвежского Университета Науки и Техники.

По словам исследователей, Tinder по сути стал виртуальной альтернативой попыткам закадрить незнакомку в баре. Множество людей пытаются, обстановка слегка изменилась, а вот результат — нет. Вместо грубого отказа в баре вы получаете мягкий отказ в комфортной обстановке собственного дома. Ну, разве технологии не прекрасны?

Источник фото: Pixabay

Исследователи также разобрались в том, как именно мужчины и женщины используют приложения для знакомств. Они обнаружили, что женщины обычно отводят на это больше времени и тщательнее рассматривают варианты. Мужчины же используют «более эффективный» подход, быстро принимая решения. Также исследователи выяснили, что и женщины, и мужчины могут использовать Tinder исключительно для развлечения, или как способ отвлечься. Приложение стало чем-то вроде мобильной игры, убивающей время, когда больше совсем нечем заняться.