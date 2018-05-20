Нумеролог о браке Гарри и Меган: они проживут до самой старости

Со слов нумеролога Ольги Перцевой отношения пары будут похожи на вулкан и все-таки они смогут преодолеть кризисы.

Один из самых завидных холостяков Великобритании, наконец-таки, остепенился. Весь мир сегодня следил за свадьбой принца Гарри и Меган Маркл… Мы узнали у нумеролога Ольги Перцевой, что ждет влюбленных в будущем.

«Первое, что бросается в глаза — это насколько сильно перегружена нервная система у Гарри. Не случайно о нем долго складывалось мнение сложного ребенка. Однако и у Меган непростая матрица и тоже с долей провокации. С одной стороны, такое сочетание долго сдерживает гнев, но если он вырывается, то выливается потоком, сбивающим с ног. Такой человек в ярости говорит в буквальном смысле все, что приходит на ум. Поэтому раскал страстей в паре может доходить до драк».

Однако, несмотря на это нумеролог уверена, что есть и другие показатели. И они-то указывают на совместное будущее.

«Это общее восприятие, они на одной волне, знают, как показать любовь друг другу и никто не борется за место у руля, а это уже половина успеха для любой пары, — продолжает Перцева. — Кроме того, в их паре нет энергетического конфликта, никто не съедает пространстранство другого. Более того, Гарри в этих отношениях однозначно тянется к ней сильнее».

При этом, эксперт уверяет, что нельзя не заметить в этих отношениях и долю выгоды. И не потому, что каждая вторая девушка мечтает выйти замуж за принца, но и по факту это видно в ее матрице.

«У Меган в секторе «быт» — коэффициент 3 и «долг» — коэффициент 88, обычно люди с такими показателями любят ярко и несколько раз. Любовь в паре есть и она очевидна, но такой сектор быт не может при всем этом не замечать финансовых перспектив. Меган это видит и всегда умело использует», — заключила Перцева.

Сколько стоит поездка на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл познакомились в октябре 2016-го года в компании друзей. Со слов Гарри, это была любовь с первого взгляда. Уже к концу вечера он пригласил звезду «форс-мажоров» на свидание…

Любопытно, что Меган, несмотря на то, что совсем не знала принца, согласилась лететь с ним в Африку.

Королева, узнав об отношениях внука, поначалу выступала против романа. Все-таки, Меган не королевских кровей. Но стоило ей познакомиться с избранницей Гарри лично, как она поменяла мнение.

Все подробности королевской свадьбы, читайте тут.

Свадьба Гарри и Меган в фотографиях

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Из актрисы в принцессу: история любви Гарри и Меган Маркл

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