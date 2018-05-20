Подруга BroDude: Дарина Майер

Пришло время познакомиться с новой подругой BroDude — Дариной Майер — студенткой экологического факультета и по совместительству танцовщицей go-go. Мы не уточнили, планирует ли Дарина в дальнейшем работать по профессии, но если да, то все проблемы с экологией в мире сведутся на нет. Ну, по крайней мере, в России точно. Какие могут быть проблемы, когда у нас такие экологи? Сейчас девушка живет в Марокко и, как она призналась, планирует посетить еще множество стран. Правда, сделать она это хочет не в одиночку, а с любимым человеком, уточнив, что пока находится в поисках своего избранника. Помимо танцев, Дарина увлекается красивыми фотографиями и, как ты можешь увидеть ниже, сама принимает участие в их создании, позируя профессиональным фотографам. Также девушка поделилась с нами, что любит читать. Особенно ей интересна психология: таким образом она пытается больше узнать о себе. Но одно о Дарине Майер известно точно: она красивая и сексуальная девушка.