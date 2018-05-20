Бывшая девушка принца Гарри после его свадьбы стала популярна в Сети 

Торжественная свадебная церемония принца Гарри и его избранницы Меган Маркл ожидаемо вызвала огромный интерес публики. За бракосочетанием двоих представителей совершенно различных сословий можно было наблюдать в интернете через онлайн-трансляции. Любопытство сетевой аудитории вызвала одна из прибывших на праздник бывших девушек принца, 32-летняя Челси Дейви. Ее переживания и поведение на свадьбе стали предметом обсуждения. Некоторые ее фотографии, сделанные различными гостями церемонии и выложенные в социальные сети, уже успели стать мемами. Изображения расстроенной Челси с подписью «На ее месте должна быть я», возможно, станут самыми популярными фотографиями со свадьбы. Гарри и Челси встречались в период с 2004 по 2010 год, а знакомы они были с детства, так как учились в школах по соседству. Папа девушки, Чарльз Дейви, владеет сафари-бизнесом в Зимбабве, а мама, Беверли Дональд, в свое время была победительницей национального конкурса красоты в той же стране. Молодые люди вступили в романтическую связь в 2004 году, когда принц приехал в столицу ЮАР по делам благотворительной кампании. Челси в тот момент училась в кейптаунском университете. Следует отметить, что личная жизнь у девушки сложилась: вот уже пять лет она состоит в отношениях с сыном бывшего министра культуры Британии. Как сообщает TheSun, принц Гарри пожелал видеть на своей свадьбе всех троих своих бывших девушек, но одна из них все же не появилась, — пишет rambler.ru.