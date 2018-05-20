Ещё
Бывшая девушка принца Гарри после его свадьбы стала популярна в Сети
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывшая девушка принца Гарри после его свадьбы стала популярна в Сети 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Торжественная свадебная церемония принца Гарри и его избранницы Меган Маркл ожидаемо вызвала огромный интерес публики. За бракосочетанием двоих представителей совершенно различных сословий можно было наблюдать в интернете через онлайн-трансляции. Любопытство сетевой аудитории вызвала одна из прибывших на праздник бывших девушек принца, 32-летняя Челси Дейви. Ее переживания и поведение на свадьбе стали предметом обсуждения. Некоторые ее фотографии, сделанные различными гостями церемонии и выложенные в социальные сети, уже успели стать мемами. Изображения расстроенной Челси с подписью «На ее месте должна быть я», возможно, станут самыми популярными фотографиями со свадьбы. Гарри и Челси встречались в период с 2004 по 2010 год, а знакомы они были с детства, так как учились в школах по соседству. Папа девушки, Чарльз Дейви, владеет сафари-бизнесом в Зимбабве, а мама, Беверли Дональд, в свое время была победительницей национального конкурса красоты в той же стране. Молодые люди вступили в романтическую связь в 2004 году, когда принц приехал в столицу ЮАР по делам благотворительной кампании. Челси в тот момент училась в кейптаунском университете. Следует отметить, что личная жизнь у девушки сложилась: вот уже пять лет она состоит в отношениях с сыном бывшего министра культуры Британии. Как сообщает TheSun, принц Гарри пожелал видеть на своей свадьбе всех троих своих бывших девушек, но одна из них все же не появилась, — пишет rambler.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
22-летняя официантка обвинила Орландо Блума в крахе карьеры Стала известна причина развода Ченнинга Татума и Дженны Дуан Антон Макарский трижды уходил из семьи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны5
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве56
О чем не стоит говорить с мужчиной после секса2
Об этих фото звезды мечтают забыть1
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников69
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение