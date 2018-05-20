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Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы
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Меган Маркл надела кольцо принцессы Дианы 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Принц Гарри в день свадьбы подарил своей супруге кольцо с аквамарином, которое ранее принадлежала его матери принцессе Диане. Королевская семья сделала все возможное, чтобы в день свадьбы младшего сына Леди Ди незримо присутствовала с ними. Ее старшая сестра Джейн Фэллоуз во время службы в церкви прочла новобрачным фрагмент из Библии. А на фуршете выступил близкий друг покойной сэр Элтон Джон.
После свадебной церемонии гости смогли хорошо рассмотреть это кольцо во время ужина, который устроил в честь молодоженов отец жениха принц Уэльский Чарльз. На вечере присутствовали родственники и близкие друзья пары — всего 250 человек.
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