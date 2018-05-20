Эта пара была вместе на протяжении 77 лет, посмотри как он прощается с ней в последний час её жизни

После 77 лет брака, муж окончательно прощается со своей женой. Внучка пишет в своем блоге: моему дедушке 100 лет, а бабушке, 96. В последние минуты жизни его жены, он держал её за руку и утешал её, свою единственную настоящую любовь.

Найти свою истинную любовь желание большинства из нас. В наше время, кажется, трудным найти настоящую преданность, любовь на всю жизнь, и свою половинку, с которой готов провести последние минуты жизни.

Внучка этой пары сделала фотографию в самый трагический момент их жизни и не могла не поделится со всеми нами. В одном из своих постов она говорит: «Я знаю, что они мои бабушка и дедушка. Но эта картина самая печальная и трогательная вещь из тех, которую я когда-либо видела.»

Многие из тех, кто видел этот пост оставляли свои комментарии. Многие пытались выразить словами свои мысли. Так, например, пользователь с ником NWBoomer, в браке в течение 37 лет, комментирует: «Когда мы были молоды, мы часто говорили друг другу о том, что мы хотим состариться вместе. Такое чувство не редкость, когда вы молоды, однако многие думают, что наша молодость и красота будет длиться вечно. Эта фотография по настоящему говорит о том, что на самом деле означает, что стареть вместе».

Reddit/RealLiveGirl

Браки могут длиться «пока смерть не разлучит нас» и это фотография самая яркая иллюстрация того, как это выглядит это выражение на самом деле.