Тайная свадьба Ричарда Гира 

68-летний Ричард Гир не любит афишировать свою личную жизнь. И на этот раз его третья свадьба прошла в Испании, по традициям Буддизма, тихо и незаметно для прессы. Лишь месяц спустя после заключения брака актер сделал церемонию «на показ» на ранчо в пригороде Нью-Йорка. Его супругой стала 35-летняя испанская модель Алехандра Сильва. Красивая пара появилась на обложке журнала Hello! В интервью изданию Гир сказал, что он самый счастливый человек в мире, поскольку ему досталась умная, веселая, красивая и чувственная жена.
Это третий брак голливудской знаменитости. Его первой женой была супермодель Синди Кроуфорд, второй — «девушка Бонда» актриса Кэри Лоуэлл. Для Алехандры это второй брак. Ее первым мужем был миллионер Роберт Фридланд, на щедрые алименты от которого она жила долгое время.