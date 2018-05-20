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Тайная свадьба Ричарда Гира
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Тайная свадьба Ричарда Гира 

WomanHit.ru 51 минуту назад
Фото: WomanHit.ru
68-летний Ричард Гир не любит афишировать свою личную жизнь. И на этот раз его третья свадьба прошла в Испании, по традициям Буддизма, тихо и незаметно для прессы. Лишь месяц спустя после заключения брака актер сделал церемонию «на показ» на ранчо в пригороде Нью-Йорка. Его супругой стала 35-летняя испанская модель Алехандра Сильва. Красивая пара появилась на обложке журнала Hello! В интервью изданию Гир сказал, что он самый счастливый человек в мире, поскольку ему досталась умная, веселая, красивая и чувственная жена.
Это третий брак голливудской знаменитости. Его первой женой была супермодель Синди Кроуфорд, второй — «девушка Бонда» актриса Кэри Лоуэлл. Для Алехандры это второй брак. Ее первым мужем был миллионер Роберт Фридланд, на щедрые алименты от которого она жила долгое время.
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