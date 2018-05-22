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57-летний Хью Грант собрался впервые жениться
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57-летний Хью Грант собрался впервые жениться 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Известный британский актер и многодетный отец Хью Грант недавно наконец сделал предложение руки и сердца 39-летней Анне Эдельштейн — матери троих его детей. Уведомление о предстоящем браке появилось в регистрационном офисе районов Кенсингтон и Челси, который находится недалеко от дома пары в Лондоне. Свадьба, по информации The Sun, должна состояться в течение месяца.
Пара воспитывает троих детей: в 2012 году у них родился сын Джон, а в 2015-м — дочь, имя которой не раскрывается, так же, как и имя и пол третьего ребенка, родившегося в марте этого года.
Помимо детей от Эберштейн, у Гранта подрастают 4-летняя дочка Табита, а также сын Феликс, появившиеся в отношениях с китаянкой Тинглан Хонг. Любопытно, что Хью купил бывшей девушке дом в Лондоне недалеко от своего собственного, чтобы периодически навещать ее и детей, и Анна не имеет ничего против.
Фото: Hubert Boesl, AdMedia, Mehdi Taamallah, Chen Yichen / Global Look Press
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Женский форум  Ещё 27 источников 
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