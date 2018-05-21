Окольцуют: 57-летний Хью Грант впервые пойдет сдаваться в ЗАГС

В Британии еще одним знаменитым холостяком вскоре станет меньше. В возрасте 57 лет впервые решил связать себя узами брака Хью Грант

Как пишет Mirror, актер женится на 39-летней Анне Эберштейн, матери их троих общих детей. Вместе они уже семь лет.

Знакомые пары говорят: они не верили, что Грант решится официально вступить в брак. Однако в минувшие выходные заявление все-таки было подано в ЗАГС лондонского района Челси.

Долгое время Хью Грант встречался с актрисой Элизабет Херли , однако они официально свои отношения так и не оформили. Кроме того, как напоминает "Мир 24" , у актера растут дочь и сын от актрисы китайского происхождения Тинглан Хонг.

Одними из самых известных фильмов, в которых снялся Хью Грант, стали ", «Дневник Бриджет Джонс», «Четыре свадьбы и одни похороны», «Разум и чувства», «Реальная любовь» и «Приключения Паддингтона-2».