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Окольцуют: 57-летний Хью Грант впервые пойдет сдаваться в ЗАГС
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Окольцуют: 57-летний Хью Грант впервые пойдет сдаваться в ЗАГС 

Вести.Ru 35 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Британии еще одним знаменитым холостяком вскоре станет меньше. В возрасте 57 лет впервые решил связать себя узами брака Хью Грант.
Как пишет Mirror, актер женится на 39-летней Анне Эберштейн, матери их троих общих детей. Вместе они уже семь лет.
Знакомые пары говорят: они не верили, что Грант решится официально вступить в брак. Однако в минувшие выходные заявление все-таки было подано в ЗАГС лондонского района Челси.
Долгое время Хью Грант встречался с актрисой Элизабет Херли, однако они официально свои отношения так и не оформили. Кроме того, как напоминает "Мир 24", у актера растут дочь и сын от актрисы китайского происхождения Тинглан Хонг.
Одними из самых известных фильмов, в которых снялся Хью Грант, стали ", «Дневник Бриджет Джонс», «Четыре свадьбы и одни похороны», «Разум и чувства», «Реальная любовь» и «Приключения Паддингтона-2».
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Женский форум  Ещё 11 источников 
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