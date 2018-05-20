Ещё
Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала о скандалах в семье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала о скандалах в семье 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Актриса Екатерина Волкова и Андрей Карпов вместе уже восемь лет. Отношения этой пары начинались крайне романтично: после того, как будущих супругов познакомила коллега Екатерины Дарья Сагалова, они улетели в романтическое путешествие в Париж, где Андрей сделал своей избраннице предложение руки и сердца.
«За восемь лет я поняла, что главное — это уважение. А еще отсутствие у супругов привычки тянуть одеяло на себя. Когда ты начинаешь зацикливаться на своей персоне, браку приходит конец. Семья — костер, в который каждый должен постоянно кидать щепки. Как только перестаешь это делать, пламя затухает», — рассказала Волкова «СтарХиту».
Пламя паре удается поддерживать не совсем мирными способами: муж устраивает жене сцены ревности, а она время от времени «пилит» его.
«Если ссоримся по-крупному, летят чашки, ложки, тарелки, мы громко кричим, как в нормальной итальянской семье. Едва они истекают, извиняемся и миримся.
У нас с Андреем есть правило — не обижаться друг на друга дольше 15 минут», — поделилась звезда.
Развода она не боится: «Если муж решит со мной развестись, спрошу его: что ж ты столько мучился и только сейчас надумал? И предупрежу, что такую, как я, он точно не найдет: взбалмошную, вспыльчивую, истеричную… Мужчины, открою секрет: если вы уйдете от одной женщины к другой, ничего не изменится. Сперва будет конфетно-букетный период, а потом все равно начнут пилить. Так что подумайте, стоит ли…»
Фото: instagram
Passion.ru: последние новости
Оргазм и еще 9 веских причин для мастурбации Алена Свиридова откровенно рассказала, как бросила бывшего супруга 10 вещей в вашей спальне, провоцирующих супруга на измену
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны6
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве58
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников69
О чем не стоит говорить с мужчиной после секса4
Мужчины, которые бесят всех женщин23
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение