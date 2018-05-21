Какая ты одежда по знаку Зодиака 

Овен (21 марта — 20 апреля) Ты — одежда в стиле casual. Практичная, легко решающая повседневные задачи, энергичная. Тебе важно, чтобы ничего не мешало движению вперед; ты прекрасно сочетаешь в себе элементы классики и демократичности. Общаться с тобой можно и на языке рациональности, и в шутливой манере; ты можешь превосходно обойтись без украшательства, но иногда окружаешь себя всевозможными аксессуарами. Тебя отличает смелость решений и некоторое пренебрежение условностями. Телец (21 апреля — 20 мая) Ты — элегантный, но несколько чопорный классический костюм. Общение с тобой заставляет прямо держать спину, тщательно подбирать слова, казаться лучше, чем есть на самом деле. Тебя легко разочаровать, а потеря твоего расположения сразу лишает многих привилегий. Чтобы тебя «носить», нужно обладать определенным статусом и особыми качествами, иметь хорошее воспитание и прекрасные манеры, «дворняжки» тебя не привлекают, так как у тебя нет с ними ничего общего. Близнецы (21 мая — 21 июня) Ты — купальник бикини. Общаясь с тобой, окружающие чувствуют себя практически обнаженными, так как ты легко выведываешь их секреты и тут же сообщаешь о них миру. «Носить» тебя может не каждый, ты не всем «по фигуре», хотя все и мечтают иметь возможность дружить с тобой, так как ты кажешься очаровательно-прекрасной и одним своим присутствием рядом привлекаешь повышенное внимание. От тебя не отпугивает даже то, что ты периодически ставишь других в неловкое положение. Рак (22 июня — 22 июля) Ты свитер. Уютный, домашний, мягкий. К тебе привыкают, «кутаются» в тебя, когда не хватает душевного тепла, стараются не допускать в отношениях с тобой «катышков» и «дырок». Ты обволакиваешь, даришь чувство покоя и защищенности, тебя берегут, как любимое воспоминание, к тебе обращаются снова и снова, чтобы почувствовать себя под заботливым крылышком, чтобы ты, как мама в детстве, согрела добрыми словами, хорошими советами, рассказала сказку и убаюкала. Ты — парео в гавайском стиле. Яркое, красочное, большое, могущее быть и платьем, и элементом купального костюма, и вещичкой для соблазнения. Ты в определенные моменты подходишь абсолютно всем, правда, как только ситуация меняется, тебя засовывают в шкаф до следующего жаркого периода. Но продолжают вспоминать как нечто нарядное, праздничное, навевающее мысли об отдыхе, неге или страсти. Ты — кусочек лета и счастья в череде скучных будней и серой повседневности. Дева (23 августа — 22 сентября) Ты — белоснежное свадебное платье, должное символизировать невинность невесты. Любое пятнышко на репутации, казалось бы, делает общение с тобой невозможным, ты как призыв быть идеальной и во всем следовать общепринятым правилам, хотя сама периодически прикрываешь правильностью и подходящей случаю «ритуальностью» свои собственные грехи. Зато ты чаще всего красива, тебя хочется, по крайней мере, единожды «примерить», так как считается, что, если ты есть в «гардеробе», значит, жизнь удалась. Весы (23 сентября — 22 октября) Ты — юбка и блузка, не сочетающиеся по стилю. Твое внутреннее содержание, как правило, диаметрально противоположно впечатлению, которое ты производишь на окружающих. Стремящаяся к гармонии, ты полна противоречий и диссонансов, желая быть как все, ты невольно выделяешься из толпы поступками и отношением к миру, а кажущийся дисбаланс часто оказывается очаровательным. И при этом с тобой не скучно, ты непредсказуема, сама избегая смелых экспериментов, ты регулярно вдохновляешь на разнообразные опыты. Скорпион (23 октября — 21 ноября) Ты — дерзкие маленькие шорты. Тебя нельзя «надеть», если недостатки выпирают наружу, так как ты любые негативные черты делаешь еще более выпуклыми и очевидными, ты легко выявляешь их и не стесняешься о них рассказывать. Ты — для самых смелых и отчаянных, для тех, кто не боится быть осмеянным, или для тех, кому нечего скрывать. Ты навеваешь мысли о жарком сексе, кажешься всегда на него готовой, хотя на самом деле чаще всего просто любишь шокировать мир своим поведением. Ты — джинсы. Порой хулиганские, с рваными коленками, а иногда высококачественные, в которых можно появиться и на светском приеме. С тобой дружат все, хотя далеко и не всем «в тебе» удобно. Твои высказывания, как жесткая ткань, могут «натирать» чувствительные местечки, с тобой бывает жарко, зато ты актуальна всегда — в походах и путешествиях, на вечеринках, на дружеских посиделках за рюмкой чая; мода на тебя не проходит, иначе было бы очень скучно жить. Козерог (22 декабря — 19 января) Ты — мужской костюм. Часто говоришь на непонятном другим женщинам языке, берешь на себя обязанности и обязательства, больше присущие сильному полу, предпочитаешь общаться с теми, кто практичен и целеустремлен. И хотя в тебе есть сантименты, они относятся исключительно к тем, за кого ты в ответе и кого считаешь своей семьей. Остальные лишь способ достижения цели. «В тебе» не всегда удобно, ты плохо «смотришься» на плебеях, так как, чтобы тебя «носить», нужно иметь определенную выправку. Водолей (20 января — 18 февраля) Ты — восточные шальвары. Сама та еще фантазерка, будишь воображение окружающих, толкаешь то на страстные танцы, то на ленивое возлежание на разноцветных подушках и вкушение разнообразных яств. В тебе есть капризность гаремной красавицы и мудрость Шахерезады, тайна мироздания и что-то такое загадочно-уютное. Ты можешь быть почти прозрачной, но только для тех, кому по статусу положено видеть твои потаенные местечки, а для остальных они скрываются за плотной, хотя и красивой тканью. Рыбы (19 февраля — 20 марта) Ты — романтическое платье «ренуаровских» оттенков, в красивых живописных цветах, струящееся и привлекающее всеобщее внимание. Тебя хочется заинтересовать, чтобы ты поделилась своими красками, но часто ты настолько самодостаточна, что за собственным блеском и за своими фантазиями не различаешь лиц и душ окружающих. Зато те счастливчики, которым ты все-таки позволяешь себя «надевать», впускаешь в свою жизнь, получают от тебя все, чем ты владеешь, и начинают выглядеть совсем по-другому. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Надежда Попова Фото: Shutterstock/VOSTOCK