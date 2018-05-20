Джастин Бибер ищет новую девушку?

С тех пор, как Селена Гомес и Джастин Бибер взяли перерыв в отношениях, прошло уже несколько месяцев. И у каждого давно, похоже, уже своя жизнь. Одинокая. Пока Селена выпускает треки, ходит на пилатес, чем занимается Джастин? Поклонников интересует, не ищет ли он себе новую девушку? Но, как рассказывает источник, спать они пока могут спокойно.

«Конечно, множество девушек хочет пойти с Джастином на свидание. Они все прекрасны и красивы. Только, вот, сам певец пока не готов к отношениям. Все ещё не может справиться с депрессией после расставания с Гомес», — поделился источник.

Также он добавил, что в ближайшее время слухи о романе Бибера с какой-нибудь незнакомкой не появятся. Певец решил, что вступать в отношения до лета точно не будет. Хочет получить удовольствие от отпуска, ни о чём не думая.

«Возможно, что-то изменится, но пока у Джастина такой план. Сейчас он точно не готов влюбляться»

Состояние певца тоже понять можно. Ведь недавно Гомес заявила, что намерена поставить окончательную точку в отношениях с Бибером.

«Это то же самое, что и оторвать пластырь с больного места. Больно настолько, что ты боишься его отрывать, но потом понимаешь, что зря это тянул», — прокомментировал решение Селены приближённый источник.

Селена видит мощную поддержку в лице своей мамы, поэтому переживать расставание ей было чуть легче. Но это не значит, что артисты навсегда прекратят общение. Гомес любит Бибера, прежде всего, как человека и желает ему лишь хорошего.