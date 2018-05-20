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Свадьба по-королевски: пятиметровая фата, бриллиантовая тиара и попсовые гости
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Свадьба по-королевски: пятиметровая фата, бриллиантовая тиара и попсовые гости 

Sputnik Узбекистан 19 минут назад
Фото: Sputnik Узбекистан
В день торжества королева Елизавета II жаловала внуку новый титул — герцог Сассекский, граф Дамбартонский и барон Килкил.
За этим событием наблюдали миллионы людей во всем мире — зрелище было поистине сказочным.
Пара обвенчалась в часовне святого Георгия Виндзорского замка.
От представителей прессы не ускользнуло, что на торжество не были приглашены члены других монарших фамилий, а также политики, в том числе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
В то же время на свадьбу попали близкие друзья пары, среди которых были актеры, телеведущая, представители спорта.
Лучшие моменты свадьбе — в нашей фотоленте.
Источник — Sputnik Беларусь.
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