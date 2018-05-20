Свадьба по-королевски: пятиметровая фата, бриллиантовая тиара и попсовые гости

В день торжества королева Елизавета II жаловала внуку новый титул — герцог Сассекский, граф Дамбартонский и барон Килкил.

За этим событием наблюдали миллионы людей во всем мире — зрелище было поистине сказочным.

Пара обвенчалась в часовне святого Георгия Виндзорского замка.

От представителей прессы не ускользнуло, что на торжество не были приглашены члены других монарших фамилий, а также политики, в том числе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

В то же время на свадьбу попали близкие друзья пары, среди которых были актеры, телеведущая, представители спорта.

Лучшие моменты свадьбе — в нашей фотоленте.