Не так и горевала: Ариана Гранде уже нашла замену Маку Миллеру

Недавно стало известно, что Ариана Гранде рассталась с Маком Миллером после двух лет отношений. А какая красивая была пара!

все слайды

Расстались они очень по-голливдуски: в официальном заявлении сказано, что причиной разрыва стал напряженный график артистов. Но преданные фанаты пары подозревают, что тут что-то не чисто. Как сообщил инсайдер порталу Bossip, у Арианы появился новый бойфренд, для которого все же нашлось окошко в плотном расписании певицы.

Им стал 24-летний Пит Дэвидсон, ведущий шоу «Saturday Night Live». Он, кстати, тоже свободен: Пит расстался со своей девушкой Каззи Дэвид, о чем рассказал в шоу. «Мы больше не вместе. Она очень талантливая девушка, так что у нее все будет хорошо. Да, я уверен, она будет в порядке», — поделился Пит.

все слайды

Это было очень неожиданно для всех, ведь 2 недели назад Каззи выкладывала милые фотографии с Питом. В Сети во всех бедах обвинили Ариану: «Он из-за неё расстался со своей девушкой! Они встречались с Питом ещё до того, как она рассталась с Маком!» — пишут в Twitter.

В любом случае, самый сильный удар пришёлся по Маку Миллеру: рэпер этот разрыв переживает куда болезненнее своей бывшей девушки. На днях Мак был арестован за вождение в нетрезвом виде после того, как снес столб электропередач. Сейчас друзья и близкие музыканта очень обеспокоены его психическим состоянием и боятся оставлять его одного, как сообщает Life&StyleMagazine.

А Ариана записывает новые песни, гуляет с подругами, и, если слухи окажутся правдой, скоро появится в передаче у своего нового парня.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ne-tak-i-gorevala-ariana-grande-uzhe-nashla-zamenu-maku-milleru/