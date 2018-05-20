Наоми Кэмпбелл заступилась за 19-летнюю убийцу

Британская супермодель обеспокоена судьбой девушки из Судана, Ноуры Хуссейн, убившей своего мужа-тирана в прошлом году. Спустя несколько дней после вынесения судом смертного приговора, Наоми разместила в своем блоге фотографию, на которой она держит лист бумаги со словами: «Справедливость для Ноуры».

19-летняя жительница Судана, где девушек отдают замуж с 10 лет, а изнасилования в браке считаются нормой, три года скрывалась у своей тети, когда отец нашел ей подходящего супруга. Когда же Ноура оказалась в семье мужа, она подверглась жестокому отношению со стороны новых родственников. Отказавшись от близости с супругом, девушка подверглась изнасилованию, при котором брат и два кузена супруга держали ее. Когда жестокий муж попытался повторить содеянное на следующий день, Ноура в отчаянии зарезала его.

Когда убийца пришла к своим родителям, те хладнокровно сдали ее полиции. По словам адвоката девушки, власти Судана не позволили ему выступить на пресс-конференции, посвященной этому громкому делу. Убийство супруга ставит под угрозу местные представления о правильном устройстве семьи, где жена должна быть полностью подчинена воле мужа.

25 мая адвокаты Ноуры смогут подать апелляцию. Сейчас жертва изнасилования содержится в женской тюрьме, где ее иногда навещают представители движения за права женщин. По словам активистов, Ноуру поддерживает много людей. Девушка подавлена и много плачет, но очень счастлива тому, что ее не бросили.

Подписчики Наоми признались, что всегда считали Судан самой жестокой и беспощадной африканской страной в отношении женщин. Многие выразили надежду, что такой случай изменит традиционные представления о браке в этом государстве.