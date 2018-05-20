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У Арианы Гранде новый роман
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У Арианы Гранде новый роман 

Журнал ОК! 39 минут назад
Неделю назад распалась одна из самых красивых пар знаменитостей — Ариана Гранде и Мак Миллер объявили о своем расставании. Согласно заявлениям, которые исполнители сделали в своих социальных сетях, разрыв произошел по обоюдному согласию из-за несовпадения графиков. Однако, зарубежные СМИ сообщают, что Арианы появился новый бойфренд.
Инсайдер сообщил порталу Bossip, что теперь певица встречается с телеведущим Saturday Night Live, Питом Дэвидсоном. О его личной жизни известно мало. Недавно он тоже расстался со своей девушкой, актрисой Каззи Дэвид. Теперь фанаты пары обвиняют в этом Ариану и даже поговаривают, что она начала встречаться с Питом еще до расставания с Мак Миллером.
Пит Дэвидсон
Похоже, что Мак Миллер узнал об этом раньше, чем СМИ, поэтому так тяжело переживает расставание. Несколько дней назад он был арестован за вождение в нетрезвом виде.
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