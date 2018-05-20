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Первое свидание: как не провалиться
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Первое свидание: как не провалиться 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Первое свидание запоминается некоторым как романтичная встреча, которая в итоге переросла в нечто большее, а для остальных оно является проверкой на устойчивость. Чтобы первое впечатление для партнера оказалось самым удачным и свидание прошло успешно, следует запомнить эти советы от экспертов, которые помогут избежать провала.

Критика

На свидании стоит позволить человеку иметь собственное мнение и не критиковать его при первой возможности. Иначе есть риск запомниться злобным педантом и желание встретиться второй раз быстро отпадет.

Бывшие

Ученые доказали, что несмотря на все предостережения от экспертов по поводу разговоров о бывших на первом свидании, люди продолжают этим заниматься. Если совершать эту ошибку, у партнера может сложиться впечатление, что им не заинтересованы, что приводит к отрицательному исходу.

Работа

Во время беседы о работе люди могут впадать в крайности, например, рассказывать о ней, как о плохом источнике заработка, или же слишком хвалить ее. В первом случае человек может показаться неудачником, а если слишком восторженно рассказывать о своей работе, это выглядит попыткой убедить в этом самого себя.

Беседа

Имеются и другие темы, которые рекомендовано не затрагивать в рамках первого свидания, например, это все, что касается плохого здоровья, религии, политики или денег. Любые глубокомысленные размышления о бренности и неидеальности существующего мира портят романтическую атмосферу и мешают проникнуться взаимной симпатией.

Одежда

Чтобы правильно собраться на предстоящее свидание, следует исключить все, что не соответствует времени суток, наблюдаемой погоде или является неудобным. Также следует отбросить все вызывающее, чрезмерно яркое или, наоборот, серое, отдав предпочтение классике.

Алкоголь

Если пара устроила романтическую встречу в первой половине дня, заказав пирожные и кофе, то спиртное на столе будет неуместным. Однако на ужине немного алкогольных напитков позволят снять напряжение, однако в таком случае следует выбирать те блюда и напитки, которые не могут неприятно удивить.

Настроение

Если настроение партнера ухудшилось во время первого свидания из-за непоправимых действий, здесь сложно будет что-то исправить. Однако прийти на встречу в таком состоянии усиливает вероятность, что второй встречи не будет. В таком случае можно перенести свидание и лучше не ожидать чего-то от этой встречи, чтобы потом не страдать от неоправданных иллюзий.
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