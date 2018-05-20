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Узнать сложно: Татьяна Догилева расстроила поклонников своим появлением в программе Андрея Малахова
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Узнать сложно: Татьяна Догилева расстроила поклонников своим появлением в программе Андрея Малахова 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
По Татьяне Догилевой мужчины в СССР сходили с ума. Роковая блондинка же была верна долгое время своей первой студенческой влюбленности — Юрию Стоянову. В эфире программы «Привет, Андрей» актриса вспомнила, как она впервые встретилась с актером, как складывались их отношения.
Татьяна планировала выйти замуж за Юрия, и он даже уже почти сообщил своим родителям о готовящемся торжестве, но мама будущей актрисы была против этого брака. В итоге, возлюбленные разошлись. Стоянов быстро женился, а Догилева продолжала о нем грезить. Правда, позже выяснилось, что актер развелся. У Татьяны появилась надежда на возобновление отношений, но не сложилось. В итоге, она вышла замуж и родила дочь, а Стоянов так и остался ее первой и большой любовью.
Татьяна Догилева в эфире программы «Привет, Андрей».
Догилева, рассказывая о Стоянове, очаровала своей харизмой всех присутствующих в зале, но расстроила своим внешним видом. Актриса давно поправилась, но лицо еще сохраняло привлекательность. Татьяна никогда не скрывала, что прибегала к помощи пластических хирургов. Однако сейчас она явно находится не в лучшей форме. Тем не менее это не мешает Догилевой по-прежнему быть любимицей публики.
Фото: кадр из фильма «Забытая мелодия для флейты»
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