Узнать сложно: Татьяна Догилева расстроила поклонников своим появлением в программе Андрея Малахова

По Татьяне Догилевой мужчины в СССР сходили с ума. Роковая блондинка же была верна долгое время своей первой студенческой влюбленности — Юрию Стоянову . В эфире программы «Привет, Андрей » актриса вспомнила, как она впервые встретилась с актером, как складывались их отношения.

Татьяна планировала выйти замуж за Юрия, и он даже уже почти сообщил своим родителям о готовящемся торжестве, но мама будущей актрисы была против этого брака. В итоге, возлюбленные разошлись. Стоянов быстро женился, а Догилева продолжала о нем грезить. Правда, позже выяснилось, что актер развелся. У Татьяны появилась надежда на возобновление отношений, но не сложилось. В итоге, она вышла замуж и родила дочь, а Стоянов так и остался ее первой и большой любовью.

Татьяна Догилева в эфире программы «Привет, Андрей».

Догилева, рассказывая о Стоянове, очаровала своей харизмой всех присутствующих в зале, но расстроила своим внешним видом. Актриса давно поправилась, но лицо еще сохраняло привлекательность. Татьяна никогда не скрывала, что прибегала к помощи пластических хирургов. Однако сейчас она явно находится не в лучшей форме. Тем не менее это не мешает Догилевой по-прежнему быть любимицей публики.

Фото: кадр из фильма «Забытая мелодия для флейты»