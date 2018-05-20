«Мне нужно красивое белое платье»: экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина выходит замуж

39-летняя певица и фотомодель Татьяна Терешина в скором времени планирует связать себя узами брака. Она поделилась откровенными мыслями касаемо замужества и многие порадовались за нее. Вместе с тем сама знаменитость не считает наличие мужчины в жизни женщины обязательным и подчеркивает, что никогда не стремилась к отношениям.

Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина всегда пользовалась популярностью среди мужчин. От бывшего гражданского супруга Славы Никитина она воспитывает дочь Арис, но официально красавица оформлять отношения не стремилась. По всей вероятности, вскоре поклонники артистки смогут увидеть ее в образе невесты. На своей странице в Инстаграме Терешина объявила радостную новость о том, что планирует стать женой: «Итак, может все-таки замуж? Что важно женщине? Я бы ответила так. В разный период важно разное… Она счастлива, когда у нее есть вечная энергия! Когда хочется свернуть горы… А вот отношений я никогда особенно не хотела и не стремилась, а вот нет. Прилип же… Влюбил же, сказал мне, что все, ищи фату».

Татьяна подчеркнула, что многое получают те люди, которые живут в гармонии с собой, кто «не циклится» на чем-то. Она обратила внимание, что на разных жизненных этапах желания могут быть разными — юным девушкам нужен этап беззаботности, легкости и кокетства, период жизни, когда можно часами обсуждать кавалеров, косметику или одежду, после чего начинаются отношения: «Потом любовь первая (для кого-то и единственная), но сейчас это редкость. Любовь как тренинг к будущим отношениям. Их может быть и несколько. Ничего в этом плохого не вижу. Часть современной жизни». Терешина считает, что женщинам необходима стабильность, а не мужчина, поскольку они научились обходиться без представителей сильного пола, полагаясь только на свои силы. Она считает, что замуж выходить вовсе необязательно, указывая на то, что не знает, кто придумал это правило: «Да, я так считаю, и буду так считать, но… Я по ходу все равно последую этим условностям и летом все-таки скажу „да“. Какой-то нелогичный пост получился, но мне нужно красивое белое платье».

Что касается избранника Татьяны Терешиной, то о нем мало что известно. Она публикует фото со статным молодым мужчиной, имени которого не называет. Подписчики обсуждают заявление Татьяны: «Такая красавица долго одна не будет. Счастья, счастья и стабильности в этом!» «Хоть раз сходить можно». «Выходи, пока предлагают, годы идут, мы не молодеем!» «Я тоже не хотела, в итоге, поняла, что это важно и правильно. И те, кто кричат, что штамп не важен, врут сами себе». «Я считаю, что семья — это не печать в паспорте, в ней нет смысла». «А я думаю, что надо венчаться, а не в ЗАГС идти». Селебрити не скрывает, что выглядит моложе своих лет благодаря тщательному уходу и так называемым «уколам красоты».