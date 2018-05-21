Ещё
Лучше в носках: внезапные открытия ученых о сексе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучше в носках: внезапные открытия ученых о сексе 

Anews 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Университета Окленда заявили, что здоровая сексуальная жизнь не всегда выступает залогом долголетия. Также эксперты раскрыли некоторые неожиданные факты о сексе, подкрепленные научными работами.

День недели

Британские ученые узнали, какой день недели можно считать наиболее благоприятным для занятий любовью. Согласно полученным данным, понедельник для многих является тяжелым днем, а в середине недели человек максимально загружен работой, поэтому ему необходим здоровый сон. Приближение выходных способствует приятному отдыху пары, поэтому в четверг секс будет наиболее полезным и ярким.

Носки

Нидерландские ученые сумели обнаружить, что девушки, которые не снимают носки во время секса, быстрее достигают оргазма. В результате эксперимента с участием добровольцев было установлено, что женщины при условии наличия носков имели множественные оргазмы в 80% случаев, а участницы без носков не всегда достигали кульминации даже единожды.

Частота

Канадские ученые доказали, что частота секса отражается на отношениях, но это не означает, что для благополучия в паре необходимо заниматься любовью чаще. Наоборот, слишком частый сексуальный опыт в начале отношений повышает риск того, что партнеры перенасытятся друг другом. Поэтому оптимальной частотой близости является раз в неделю, а если превысить этот порог, растет вероятность того, что со временем в паре потеряется удовлетворенность друг другом.

Инцест

Ученый Клаус Ведекинд провел нестандартный тест с использованием потных футболок. В эксперименте приняли участие почти 50 женщин и 44 мужчины, притом половина из них выступали носителями схожих генов. Девушкам предстояло изучить потную одежду мужчин, а затем отметить те варианты, которые, по их мнению, отличались хорошим запахом. В результате выяснилось, что дамы выбор останавливали на тех футболках, владельцы которых не имели родственных генов. Таким образом мозг человека на генном уровне запрограммирован отсеивать тех партнеров, с которыми имеются родственные связи.

Воздержание

Психотерапевт из США пришел к заключению, что отсутствие интима у женщин делает их более вялыми, а также это негативно воздействует на здоровье. Со временем отсутствие секса входит в привычку, из-за чего девушки привыкают к меланхолии. Дело в том, что благодаря сексу можно регулировать настроение и улучшать отношения с партнером.

Мозг

Ученые из Университета Гронинген сумели прийти к выводам, что сексуальное возбуждение благодаря разгону крови помогает стимулировать активность мозга. Особенно такой эффект очевиден среди мужчин, пока женщины посредством интима нормализуют процесс функционирования центральной нервной системы.

Похудение

Канадский ученый Антоний Карелис подсчитал, какое число калорий в среднем способен сжигать человек в процессе оргазма. Для участия в эксперименте задействовали 21 пару в возрасте от 18 до 35 лет, которые имели интим единожды в неделю на протяжении месяца. При этом во время секса хотя бы один из партнеров должен испытать оргазм. Оказалось, что в рамках исследования мужчины успели сжигать по 101 ккал, а женщины — 69.
Anews: последние новости
Трудоголики и лжецы. Типы людей, с которыми лучше не начинать отношения Ошибки на первом свидании, лишающие шанса на второе Выход за рамки: как выглядит третий пол в разных культурах мира
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гулюшка: как погибла бесстрашная девочка-герой150
Советские актрисы, которые не «продались» Западу26
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны16
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве67
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение