Лучше в носках: внезапные открытия ученых о сексе

Ученые из Университета Окленда заявили, что здоровая сексуальная жизнь не всегда выступает залогом долголетия. Также эксперты раскрыли некоторые неожиданные факты о сексе, подкрепленные научными работами.

День недели

Британские ученые узнали, какой день недели можно считать наиболее благоприятным для занятий любовью. Согласно полученным данным, понедельник для многих является тяжелым днем, а в середине недели человек максимально загружен работой, поэтому ему необходим здоровый сон. Приближение выходных способствует приятному отдыху пары, поэтому в четверг секс будет наиболее полезным и ярким.

Носки

Нидерландские ученые сумели обнаружить, что девушки, которые не снимают носки во время секса, быстрее достигают оргазма. В результате эксперимента с участием добровольцев было установлено, что женщины при условии наличия носков имели множественные оргазмы в 80% случаев, а участницы без носков не всегда достигали кульминации даже единожды.

Частота

Канадские ученые доказали, что частота секса отражается на отношениях, но это не означает, что для благополучия в паре необходимо заниматься любовью чаще. Наоборот, слишком частый сексуальный опыт в начале отношений повышает риск того, что партнеры перенасытятся друг другом. Поэтому оптимальной частотой близости является раз в неделю, а если превысить этот порог, растет вероятность того, что со временем в паре потеряется удовлетворенность друг другом.

Инцест

Ученый Клаус Ведекинд провел нестандартный тест с использованием потных футболок. В эксперименте приняли участие почти 50 женщин и 44 мужчины, притом половина из них выступали носителями схожих генов. Девушкам предстояло изучить потную одежду мужчин, а затем отметить те варианты, которые, по их мнению, отличались хорошим запахом. В результате выяснилось, что дамы выбор останавливали на тех футболках, владельцы которых не имели родственных генов. Таким образом мозг человека на генном уровне запрограммирован отсеивать тех партнеров, с которыми имеются родственные связи.

Воздержание

Психотерапевт из США пришел к заключению, что отсутствие интима у женщин делает их более вялыми, а также это негативно воздействует на здоровье. Со временем отсутствие секса входит в привычку, из-за чего девушки привыкают к меланхолии. Дело в том, что благодаря сексу можно регулировать настроение и улучшать отношения с партнером.

Мозг

Ученые из Университета Гронинген сумели прийти к выводам, что сексуальное возбуждение благодаря разгону крови помогает стимулировать активность мозга. Особенно такой эффект очевиден среди мужчин, пока женщины посредством интима нормализуют процесс функционирования центральной нервной системы.

Похудение

Канадский ученый Антоний Карелис подсчитал, какое число калорий в среднем способен сжигать человек в процессе оргазма. Для участия в эксперименте задействовали 21 пару в возрасте от 18 до 35 лет, которые имели интим единожды в неделю на протяжении месяца. При этом во время секса хотя бы один из партнеров должен испытать оргазм. Оказалось, что в рамках исследования мужчины успели сжигать по 101 ккал, а женщины — 69.