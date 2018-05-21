Дочь Валерия Меладзе поделилась архивным снимком молодых родителей

Средняя дочь российского исполнителя Валерия Меладзе , 19-летняя Софико, поделилась в сториз личного Инстаграм-аккаунта архивным снимком своих родителей, который привлек внимание многих интернет-пользователей.

На днях средняя дочь популярного артиста Валерия Меладзе Софико отметила свое 19-летие. В честь праздничного события девушка опубликовала в своем микроблоге не только общий снимок со знаменитым отцом, но и архивное фото родителей. На показанной в сториз Инстаграм-аккаунта именинницы старой семейной фотографии совсем молодой Валерий нежно обнимает за печи свою бывшую жену Ирину.

«Спасибо моим самым заботливым, добрым, веселым и понимающим родителям за то, что подарили мне жизнь 19 лет назад», — трогательно подписала снимок дочь музыканта. Конечно, такое редкое фото в миг распространилось по социальным сетям, собрав под собой множество приятных комментариев. «Какие они молодые тут. Классный снимок!» «Я и забыла, что Меладзе в очках ходил когда-то» «Такие юные и красивые» «С первой женой они лучше смотрелись вместе» «Сразу видно, что семья. Чувство настоящее было, а не построенное на корысти» «Я в Валерии разочаровалась после его ухода к Джанабаевой. С женой они такие милые тут, хоть у нее и тяжелый взгляд»

Напомним, что Валерий Меладзе развелся с супругой Ириной в 2014 году после 25 лет совместной жизни, оставив ее из-за любовницы и коллеги Альбины Джанабаевой. Роман с бывшей участницей группы «ВИА Гра», который уже долгие годы связывал артистов, четыре года назад стал самым сильным потрясением для поклонников Валерия. От первого брака у певца осталось три дочери — 27-летняя Инга, 19-летняя Софико и 16-летняя Арина. Вторая жена подарила Меладзе двух сыновей — 14-летнего Константина и 4-летнего Луку — наследников-мальчиков, о которых мечтает большинство мужчин.