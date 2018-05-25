Костенко, Кудрявцева, Нюша и другие звезды, которые скоро станут мамами

Эти звезды станут мамами в конце весны или летом. Для кого-то малыш будет первенцем, кто-то уже является опытной мамой. Одни планировали беременность, а другие признались, что радостная новость о скором пополнении стала для них полной неожиданностью.

«Вице-мисс Россия — 2014» Анастасия Костенко скоро родит футболисту Дмитрию Тарасову дочь. Пол будущего ребенка Тарасов рассекретил в середине апреля, посвятив малышке трогательный пост в Instagtram: «Доча ждем тебя очень. Папа с днем рождения, ты всегда рядом со мной, спасибо тебе». Недавно Анастасия подробно рассказала о том, как чувствует себя, и о том, как изменилась во время беременности: «Скажу честно, раньше не понимала, когда внезапно страницы беременной девушки стали содержать 50-80% информации, касающейся этого положения. Теперь все стало ясно. Когда вы трепетно ждете двух заветных полосок, потом видите на первом скрининге человечка, тяжело уже не жить им, не думать каждую минуту. Первые шевеления, гормональные скачки, рост животика, совместные походы в детский мир — все это погружает в это прекрасное время. Начинаешь понимать, что еще немного и жизнь не будет прежней (в хорошем смысле этого слова). Знали бы вы, сколько у беременных загонов… Надеюсь, мои близкие это все понимают».

В середине апреля в СМИ появилась информация о том, что сестра герцогини Кембриджской Кэтрин Пиппа Миддлтон ждет первенца от супруга Джеймса Мэттьюза. Источник британского издания The Sun рассказал, что 34-летняя Филиппа находится на четвертом месяце беременности. Правда, сама Миддлтон пока так и не прокомментировала слухи о своем интересном положении, а на состоявшейся недавно свадьбе принца Гарри и Меган Маркл беременной не выглядела.

Слухи о беременности Леры Кудрявцевой ходили давно. Сама телеведущая на все провокационные вопросы журналистов отвечала, что детей хочет, но не торопит события. В последнее время Лера, обычно предпочитающая подчеркивающие фигуру наряды, чаще появляется на публике в просторной одежде, под которой все сложнее скрывать округлившийся живот. Наконец коллега Кудрявцевой Андрей Малахов рассекретил ее интересное положение. Выяснилось, что 46-летняя телеведущая действительно скоро родит супругу, 30-летнему хоккеисту Игорю Макарову , ребенка. Напомним, что у знаменитой блондинки также есть 28-летний сын Жан от первого брака. Недавно в Сети появились слухи о том, что на самом деле Лера носит накладной живот, а ребенка паре родит суррогатная мать. Подобные догадки опровергли друзья Кудрявцевой, заявившие, что она действительно находится в интересном положении и прекрасно себя чувствует.

Скоро во второй раз станет мамой и 31-летняя принцесса Монако Шарлотта Казираги. Шарлотта беременна от сына французской актрисы Кароль Буке Димитрия Рассама, с которым недавно обручилась. Пол будущего ребенка пока остается секретом, известно только, что родится он этим летом. У принцессы также есть четырехлетний сын от отношений с актером Гадом Эльмалехом, а у ее жениха — шестилетняя дочь от модели Маши Новоселовой.

Второго апреля Анна Хилькевич сообщила о беременности и отметила, что новость — не первоапрельская шутка. «Если бы сегодня было 1 апреля, то возможно, многие восприняли бы эту новость как шутку, почти как мой муж)))) ну, а если серьезно, то отшучиваться на тему моего нового положения с каждым днем все сложнее и сложнее, к тому же многие обладают такой проницательностью, что догадались о переменах раньше, чем узнала я. Поэтому начнем понедельник вот с такой вот новости, ну, а всеми подробностями я обязательно поделюсь с вами позже. Так что дайте беременной мамаше спокойно наслаждаться этим ощущением и последними спокойными месяцами», — написала актриса в Instagram. Этот ребенок станет для Анны и ее супруга Артура Волкова вторым. В декабре их дочери Арианне исполнилось два года.

Ева Лоногрия

После неудачного брака и тяжелого развода звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория разочаровалась в семейной жизни и заявила, что больше не верит в моногамию и уже не мечтает о муже и детях. Как только актриса отпустила ситуацию, все изменилось… Ева встретила бизнесмена Хосе Антонио Бастона, влюбилась, вышла замуж, а теперь в 43 года готовится впервые стать матерью. Актриса призналась, что новость о беременности была для нее полнейшим сюрпризом. Узнав о своем интересном положении, Лонгория отложила работу над новым фильмом и решила сосредоточиться на планировании семьи.

В последнее время все чаще стали появляться слухи о том, что 27-летняя певица Нюша ждет первенца. В Сети недавно была опубликована запись концерта артистки, на которой ее поклонники разглядели округлившийся живот. Кроме того, многие заметили, что Нюша теперь носит более свободную одежду, скрывающую фигуру. Сама она слухи о своем интересном положении пока не подтвердила.

А вот Анна Цуканова-Котт свое интересное положение не скрывает и сейчас готовится к рождению второго ребенка. Звезда сериалов «Восьмидесятые», «Пьяная фирма» и «Мажор» сообщила новость на своей странице в Instagram: «У меня новость, у нас скоро будет прибавление в семье мы очень счастливы». В конце апреля стало известно, что актриса и ее супруг, режиссер Александр Котт , которые растят дсятилетнего сына Михаила, ждут девочку.

Не утихают и слухи о том, что скоро мамой во второй раз станет Ирина Шейк. Супермодель, как обычно, не комментирует личную жизнь, но в последнее время носит все более просторную одежду. Первую беременность она скрывала до последнего и сообщила всем о скором пополнении, только когда ее округлившийся живот уже было невоможно не заметить. Напомним, что в прошлом году у Шейк родилась дочь Лея от актера Брэдли Купера