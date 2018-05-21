Муж Леры Кудрявцевой опубликовал фото, вызвавшее споры поклонников о ее беременности

Телеведущая запечатлена вместе с супругом в парке.

Супруг телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров подогрел споры поклонников о ее беременности, опубликовав фото, на котором виден округлившийся животик его супруги.

Телеведущая запечатлена вместе с мужем в парке. Игорь Макаров обнимает жену, которая греется на солнышке. На ней свободное бело платье, под которым отчетливо проглядывается животик. Фото опубликовано в социальной сети Instagram.

С великим праздником 9 мая!

Публикация от IM82 (@igor_makarov82)

9 Май 2018 в 7:56 PDT Напомним, что Игорь Макаров и Лера Кудрявцева узаконили свои отношения в 2013 году. Для телеведущей этот брак стал третьим. От первого мужа у нее есть 28-летний сын Жан.

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