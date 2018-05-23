Юлия Началова рассказала, что Лера Кудрявцева не приветствует роды с мужем

А также заявила, что беременная телеведущая уходит в отпуск.

Недавно стало известно, что знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева ждет второго ребенка. Пока ни сама ведущая, ни ее муж эту новость официально не подтвержают. Зато их звездные знакомые с удовольствием делятся с журналистами подробностями второй беременности Леры Кудрявцевой.

Так, певица Юлия Началова , которая отметила, что дружит с телеведущей не один десяток лет, раскрыла подробности недавней беседы с ней. Оказалось, звезды обсудили партнерские роды.

Рассказала Лере, что не разрешила мужу присутствовать при родах. Она согласилась, что этот процесс — таинство, в котором должны участвовать только врачи и медсестры, нельзя все показывать. Мнение Игоря Макарова мы на этот счет не спрашивали,

— отметила Юлия Началова в разговоре с wday.ru

Певица посоветовала подруге больше отдыхать, избегать негатива и наслаждаться красивыми видами вокруг. По словам Юлии, телеведущая прислушалась к ее советам и даже собралась в отпуск. Также подруги обсудили вещи, которые позволяют будущей мамочке удобно спать, ходить, существующие новинки, с которыми ранее не была знакома Лера, кормление грудью и одежду для беременных.

Напомним, с 2013 года Лера замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Для мужчины этот брак стал первым, для телеведущей это уже третье замужество и четвертые продолжительные отношения. К слову, Игорь на 16 лет младше своей супруги.

Ранее звезда признавалась, что мечтает снова стать матерью. А совсем недавно впервые показала публике своего взрослого сына. Кстати, он вскоре сделает Леру бабушкой. Оказалось, что возлюбленная молодого человека уже находится на восьмом месяце беременности.

Фото: Instagram@leratv