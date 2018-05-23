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Юлия Началова рассказала, что Лера Кудрявцева не приветствует роды с мужем
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Юлия Началова рассказала, что Лера Кудрявцева не приветствует роды с мужем 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
А также заявила, что беременная телеведущая уходит в отпуск.
Недавно стало известно, что знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева ждет второго ребенка. Пока ни сама ведущая, ни ее муж эту новость официально не подтвержают. Зато их звездные знакомые с удовольствием делятся с журналистами подробностями второй беременности Леры Кудрявцевой.
Так, певица Юлия Началова, которая отметила, что дружит с телеведущей не один десяток лет, раскрыла подробности недавней беседы с ней. Оказалось, звезды обсудили партнерские роды.
Рассказала Лере, что не разрешила мужу присутствовать при родах. Она согласилась, что этот процесс — таинство, в котором должны участвовать только врачи и медсестры, нельзя все показывать. Мнение Игоря Макарова мы на этот счет не спрашивали,
— отметила Юлия Началова в разговоре с wday.ru.
Певица посоветовала подруге больше отдыхать, избегать негатива и наслаждаться красивыми видами вокруг. По словам Юлии, телеведущая прислушалась к ее советам и даже собралась в отпуск. Также подруги обсудили вещи, которые позволяют будущей мамочке удобно спать, ходить, существующие новинки, с которыми ранее не была знакома Лера, кормление грудью и одежду для беременных.
Напомним, с 2013 года Лера замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Для мужчины этот брак стал первым, для телеведущей это уже третье замужество и четвертые продолжительные отношения. К слову, Игорь на 16 лет младше своей супруги.
Ранее звезда признавалась, что мечтает снова стать матерью. А совсем недавно впервые показала публике своего взрослого сына. Кстати, он вскоре сделает Леру бабушкой. Оказалось, что возлюбленная молодого человека уже находится на восьмом месяце беременности.
Фото: Instagram@leratv
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