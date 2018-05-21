10 важных вопросов про секс (с ответами)

Почему я не получаю вагинальный оргазм?

Откроем вам страшную тайну: подавляющее большинство женщин не получают оргазм просто от того, что пенис проник в их вагину. Это, знаете ли, было бы слишком просто! Все дело в том, что нервные окончания у женщин находятся в области клитора, поэтому без его дополнительной стимуляции добиться результата будет сложно. Попробуйте уделять больше времени прелюдии или купить подходящую секс-игрушку.

Я стесняюсь делать некоторые вещи в постели. Это нормально?

Стеснение — довольно распространенное явление, когда дело доходит до секса. Ели вас смущают какие-то конкретные вещи, обсудите ситуацию с партнером. Не нужно переступать через себя, но следует помнить, что нет ничего плохого и стыдного в получении удовольствия. Постарайтесь сосредоточиться на том, что приносит вам радость и удовлетворение, а не на том, что говорит по этому поводу общественное мнение.

А вдруг я делаю плохой минет?

Спросите любого мужчину, и он скажет вам, что не существует понятия «плохой минет». Вы его делаете, и это уже невероятно круто. Просто сконцентрируйтесь на процессе и постарайтесь сами получить от него удовольствие. Если сомневаетесь в технической стороне вопроса, посмотрите обучающие ролики в интернете (не путать с порно!) или запишитесь на секс-тренинг.

Не слишком ли много/мало сексуальных партнеров у меня было?

Никакого прописанного правила по этому поводу не существует. Кто-то меняет партнеров чаще, чем раз в месяц, а кто-то выходит замуж за своего первого мужчину и живет с ним до Золотой свадьбы. Это ваша жизнь, и вам решать. Главное, чтобы вы чувствовали себя счастливой, а не испытывали постоянное чувство вины.

Как сказать ему о том, чего я хочу?

Голосом. В крайнем случае — по смс во время ночной эротической переписки. Это если вы уж совсем стесняетесь говорить. Помните, что мужчины — не экстрасенсы, и если вы не расскажете им о том, что вас заводит, они об этом так и не узнают. Ну а вы, в свою очередь, будете лишены удовольствия. И в чем смысл молчать?

Я мастурбирую. Это нормально?

Разумеется! Мастурбация — прекрасный способ изучить свое тело и узнать, что вам нравится. Вы сможете применить свои «знания» на практике с партнером, доставив массу удовольствия и себе, и ему. Так что, отбросьте все сомнения!

Мне не всегда хочется секса. Что делать?

Ну а есть вам всегда хочется? Это совершенно нормально: вы же не железная и не на батарейках. Другое дело, если ваше нежелание стало хроническим. Вот это уже повод бить тревогу. Прежде, чем бежать к сексологу, постарайтесь разобраться, что вас возбуждает. Пофантазируйте, посмотрите порно, потестируйте пару секс-игрушек… Не помогает? — Тогда к сексологу.

Я имитирую оргазм. Это плохо?

Если «игра в имитацию» вошла в привычку, то да, плохо. Потому что на лжи ничего хорошего не построишь. Лучше все-таки поговорить с партнером и объяснить, что он делает не так. Быть актрисой в постели — не самая благодарная задача, потому что обманываете и лишаете удовольствия вы, в первую очередь, себя.

Как долго мне нужно ждать, прежде чем заняться с ним сексом?

Никакого общего правила здесь нет. Если вам нужно время, берите тайм-аут. Если понимаете, что готовы здесь и сейчас, то почему бы и нет? Главное вспомните о вопросах, на которые вам нужно ответить, прежде, чем оказаться в его постели. Ну чтобы потом не было мучительно больно.

А я ему точно нравлюсь?

Когда мужчина в вас заинтересован, вы не ошибетесь. И когда не заинтересован, тоже не ошибетесь: просто, возможно, захотите себя обмануть. Но лучше не нужно. Загляните правде (или своему возлюбленному) в глаза: там ответ.