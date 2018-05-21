«Дышать одним легким»: Раненой Седоковой невероятно сложно

Певица Анна Седокова дала откровенное интервью. Популярная исполнительница рассказала о потере второй дочери Моники, ранении души и о лишнем весе.

У Анны Седоковой трое детей: дочери Алина и Моника и сын Гектор. Отметим, что все дети от разных отцов. В настоящее время сердце певицы свободно. Тем не менее, артистка призналась, что мечтает вновь примерить подвенечное платье. «Я бы с удовольствием, но в данный момент, после какого-то ранения души, стала бояться. Надеюсь, появится мужчина, который поможет справиться с этим страхом», — сообщила Седокова.

Недавно стало известно, что артистка лишилась дочери Моники. Теперь ее воспитанием занимается бывший муж Седоковой бизнесмен Максим Чернявский . На протяжении нескольких месяцев Анна борется за право видеться с девочкой. «Без Моники мне невероятно сложно, это словно дышать одним легким. У меня везде ее картинки и рисунки… На телефоне заставка, где мы все вместе. Мы на связи почти каждый день! Когда говорим по телефону, я собираю всех: играем, рисуем, делаем уроки. Мне очень сложно, но знаю, что Моничке сложнее. В данный момент мы работаем с юристами сразу в нескольких странах, чтобы помочь не только мне, а всем женщинам, которые оказались в подобной ситуации», — цитирует Анну Седокову Starhit . По признанию певицы, больше всего она переживает из-за того, что Моника растет вдали от старшей сестры Алины и маленького брата Гектора.

Анна Седокова является одной из самых привлекательных певиц отечественной сцены, при этом фигура артистки далека от идеальной. «Я давно не подхожу ни под какие стандарты. Фигура у меня не модельная, не вписывающаяся ни в платья, ни в джинсы. Сейчас стилист попросила уменьшить объемы, так как я никуда не помещаюсь. Но счастье женщины не зависит от размера одежды. Если ты кайфуешь в больших штанах, любой мужчина это почувствует», — убеждена певица.

По мнению Анны, ее идеальный вес — 60 килограммов. «Но, наверное, к нему уже никогда не вернусь, так что — 65. Я работаю не над этим, а над прессом, попой… Надеюсь, лишняя пятерка килограммов сейчас в ней. У меня даже шутка есть: „Почему вы расстались с парнем? — Не смог меня прокормить!“ Я же столько ем!» — призналась Седокова.