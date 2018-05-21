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Как разделение домашних обязанностей улучшает секс
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Как разделение домашних обязанностей улучшает секс 

Дни.ру 23 минуты назад
Фото: Дни.ру
Исследователи пришли к выводу, что среди семейных пар меньше всего занимаются сексом те, которые не разделяют домашние обязанности поровну. Этот показатель ощутимо снизился за текущий год.
Основной причиной такого спада стало то, что за обозначенный период появилось больше одиноких людей. Еще один фактор заключается в том, что у пар качество и количество секса лишь растет, передает Psychology Today.
Исследователи провели опрос, который показал, что так называемые эгалитарные пары более счастливы и удовлетворены своей половой жизнью. В таких отношениях каждый партнер занимает равное положение. Так, мужчина и женщина разделяют домашние обязанности, уважительно относятся друг к другу и вместе принимают решения.
Также сексологи рассказали об основных правилах, которые позволят достичь взаимопонимания и сексуального удовлетворения. Первое — необходимо честно разделять домашние обязанности. Когда всю бытовую работу выполняет один человек, он начинает злиться на своего партнера, что плохо отражается на сексуальном влечении. Это может привести даже к разрыву отношений.
Еще одна рекомендация заключается в том, что паре следует заниматься делами вместе, а не «по расписанию». Домашняя уборка помогает наладить общение с партнером, что, в свою очередь, влияет и на интимную составляющую жизни.
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