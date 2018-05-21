Редкий выход: Дакоту Джонсон и Криса Мартина сфотографировали на шопинге

Дакота Джонсон и Крис Мартин встречаются уже больше полугода, однако о своих отношениях рассказывать не спешат. Влюбленные избегают публичных выходов, наблюдать за их жизнью поклонники могут лишь по снимкам, сделанным папарацци. Последний раз актрису и музыканта видели вместе в марте. Парочка прекрасно проводила время в гольф-клубе. На днях Дакоту и Криса вновь заметили вместе, когда те закупались в продуктовом магазине.

Дакота Джонсон с охранником

Сначала из супермаркета в сопровождении охранника вышла Дакота. Актриса проследовала к своему автомобилю. Позже к ней присоединился и Крис Мартин. Пара вела себя естественно, не замечая папарацци.

Крис Мартин

Крис Мартин и Дакота Джонсон

Крис Мартин

Крис Мартин

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон

Напомним, что о романе Дакоты Джонсон и Криса Мартина заговорили в октябре прошлого года. Сначала их видели вместе в одном из суши-ресторановЛос-Анджелеса, а позже на концерте Coldplay в аргентинском Буэнос-Айресе. Несмотря на частые публичные выходы, влюбленные не говорят друг о друге в прессе.