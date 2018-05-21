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Все делают вместе? Дакота Джонсон и Крис Мартин на шопинге
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Все делают вместе? Дакота Джонсон и Крис Мартин на шопинге 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
О романе звезды фильма «Пятьдесят оттенков серого» Дакоты Джонсон (28) и солиста группы ColdPlay Криса Мартина (41) стало известно в декабре прошлого года. Тогда инсайдер из окружения пары заявил, что «им очень хорошо вдвоем». Уже через неделю звезд заметили вместе в аэропорту Парижа.
И хотя официального заявления о том, что Дакота и Крис встречаются, не было, пара больше не скрывается от папарацци. Так, Джонсон и Мартина заметили на шопинге в Малибу. Правда, с ними был и охранник актрисы.
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Напомним, до романа с Дакотой Крис был 11 лет женат на Гвинет Пэлтроу (45), пара воспитывает двоих детей. А Джонсон два года встречалась с моделью Мэттью Хиттом (30).
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/vse-delayut-vmeste-dakota-dzhonson-i-kris-martin-na-shopinge/
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