Найти вторую половинку. Пермская сваха рассказала, как соединяет сердца

Если вы одиноки и готовы к новым отношениям, но не знаете, с чего начать, вам помогут советы пермской свахи.

Более 12 лет Алла Логинова работает на рынке брачных услуг, в её активе почти сто пар, которые обрели друг друга. О том, как знакомиться, правильно вести себя на первом свидании и каких ошибок избегать, читателям «АиФ-Прикамье» рассказывает пермская сваха.

Чиновники и балерины

Алёна Овчинникова, АиФ-Прикамье: Как вы стали свахой?

Алла Логинова: Я всю жизнь работала педагогом, общалась с людьми, а вышла на пенсию и поняла, что нужно чем-то заняться. Пересмотрела фильмы «Одиноким предоставляется общежитие» и «Москва слезам не верит» и возникла мысль, что соединять сердца людей — это моё. Подала объявление в газету, люди откликнулись. Через какое-то время собралась хорошая картотека, начали объединяться пары, которые я тщательно подбирала по социальному статусу, внешнему виду и общим интересам.

— Отслеживаете, как ваши пары дальше живут?

— Конечно, со многими мы продолжаем общаться даже несмотря на то, что они уехали из Перми. (Алла Леонидовна открывает оформленный альбом с фотографиями и начинает показывать, — Авт.). У этих двое детей, эти зарегистрировались и обвенчались, эти в Сочи уехали…

— Случается, что ваши клиенты расходятся?

— К сожалению, бывает. Вчера ко мне пришёл мужчина. Четыре года назад я нашла ему женщину. Сначала всё было хорошо, а потом общего языка они не нашли. Развелись. Сейчас он просит найти ему другую невесту.

— Много одиноких людей, которые обращаются к свахе? Интернет и соцсети не вытесняют клиентов?

— Меньше, чем 12 лет назад, но люди обращаются. Вот, к примеру, мой каталог женщин. Вы посмотрите: умницы, красавицы, скромные, самодостаточные, с высшим образованием, прекрасные хозяйки. Вот хирург, директор турагентства, юрист, есть даже балерина, а найти кавалера себе не могут. Всё потому что работа-дом, никуда не ходят, не знакомятся. Переписка в интернете тоже никаких гарантий не даёт. Фото одного человека, а общается с тобой совсем другой.

— А какие мужчины тогда к вам приходят?

— Обращаются разные, но многих приходится отсеивать уже на стадии первого телефонного разговора. Если позвонил мужчина и говорит: «Скажи-ка, сваха, а для меня у тебя баба найдётся?», то я даю ему от ворот поворот. Поймите, сейчас общество сильно расслоилось. Очень богатые найдут себе невесту и без моей помощи, бедных, необразованных, без прописки и работы я не смогу предложить своим клиенткам, поэтому их тоже не беру. Остаются люди среднего достатка.

— В эпоху компьютерной зависимости мамы часто приводят к вам своих сыновей?

— Приводят и очень много! И мамы, и отцы и бабушки. Найти себе невесту не могут поздние опекаемые дети или те, кто много времени проводит за компьютером. До сих пор помню, как однажды пожилая мама привела своего сына. Вместе с ним она рассматривала фотографии в картотеке и причитала: «Нет, Павлушенька, нам такую не надо! Давай вот с этой девушкой познакомимся». Было ощущение, что она сиделку себе выбирает, а не сыну жену. Парень в итоге женился на властной женщине, которая согласилась помогать маме, но попросила её не лезть в их семейные дела. Однако они живут счастливо.

«Аленделонов» не бывает

— Люди какого возраста не смогли решить семейный вопрос самостоятельно и обращаются к вам?

— У меня в картотеке с 25 до 75 лет. Но женщинам старше 55 лет часто приходится отказывать, их очень много, поэтому гарантий, что найдётся подходящий мужчина, я дать не могу. Телефон, конечно, записываю, и если мужчина не нашёл в картотеке женщину, то тогда звоню им. Соотношение 40% на 60%. Женщин всё-таки больше.

— Чего ждут от новых избранников?

— Запросы, надо сказать, огромные: мужчины просят стройных красоток с машиной и образованием, без долгов, детей, внуков и огорода. Про огород разговор особый. По весне у меня наплыв женщин, которые ходят встретить мужчину, согласного помогать им на даче. А кому нравится в чужих грядках копаться? А женщинам подавай надёжных «Аленделонов» и чтобы всё при нём было. А где их взять? Поэтому объясняю клиентам, что планку ожиданий нужно корректировать в сторону реальных, а не идеальных людей.

— Вы берётесь за работу, только когда люди готовы к серьёзным отношениям?

— Конечно, девочки по вызову — это не ко мне. Я всегда выясняю у кавалеров и дам об их браках-детях-внуках-квартирах-кредитах и только потом смотрю: кому предлагать такого жениха или невесту. Своим клиентам даю рекомендации, как выглядеть и как общаться на первом свидании. У мужчин должна быть чистая обувь и опрятный внешний вид. Если на нём заношенные штаны, старая куртка и папин ремень, то объясняю, что человека всегда встречают по одёжке. Мне даже женщин иногда в салон красоты приходится отправлять для смены имиджа. Серая мышка ведь мало кому понравится. На первую встречу я не рекомендую женщинам сильно наряжаться и быть как новогодней ёлкой. Нужно быть в той одежде, которая тебе нравится и комфортна. Учу, что с новым знакомым на первом свидании не стоит говорить о прошлом: о детях, внуках, разводах, обидах. Лучше о том, чего ждёте от будущего. Или поговорите на нейтральные темы: вспомните школьные годы, обсудите добрые советские фильмы.

— Какие ещё ошибки допускают пары на первом свидании?

— Щепетильный вопрос оплаты заказа, если мужчина и женщина решили встретиться в кафе. Я рекомендую брать, к примеру, чай с пирожным, а женщинам на первом свидании всегда расплачиваться за себя. И если только мужчина настаивает, то пусть оплачивает он.

Сапожник без сапог

— А как у самой свахи дела с личной жизнью?

— Я вдова, много лет назад похоронила мужа. Когда только начинала работать в сфере брачных услуг, в мой офис пришёл мужчина, который решил найти себе спутницу жизни. Мне он понравился и я, похоже, ему тоже: он несколько раз приходил с конфетами и шампанским. Но по долгу службы мне пришлось познакомить его с женщиной, которая на третий день переехала к нему с чемоданами, а меня она попросила не звонить им больше. Очень жалею, но с тех пор оставила все попытки наладить свою личную жизнь и помогаю делать это другим.

— Иностранцы в вашей картотеке есть?

— Нет, но однажды мне удалось выдать пермячку замуж и она уехала в Германию. Он родом из Перми, несколько лет назад уехал за границу и открыл продуктовый бизнес, а невесту найти так и не смог. Ко мне обратилась его мама. Им понравилась девушка из моей картотеки. На предложение съездить за рубеж, невеста ответила, что можно попробовать. Съездила, да так там и осталась. Знаю, что у них всё хорошо.

— Насколько велик шанс познакомится с адекватным человеком не обращаясь к услугам свахи?

— Каждый человек — кузнец своего счастья. Если вам кто-то понравился, то можно просто подойти, и спросить его о чём-нибудь на остановке, в парке, на лыжной прогулке, на катке, в транспорте. У меня был клиент, который таким образом нашёл себе жену. Ему в трамвае понравилась женщина-кондуктор. Он проехал три круга по маршруту, дождался, когда кончится её смена и проводил домой. Они несколько лет счастливы в браке.

Мы просто в последнее время перестали общаться. К примеру, у меня были мужчина и женщина, которые жили в одном доме, но в разных подъездах, а познакомилась у меня в агентстве. Время сейчас такое, что женщинам не стоит бояться сделать первый шаг. Если вам понравился кавалер, идите навстречу, позвоните первой, ведь хороших мужчин сейчас очень и очень мало.