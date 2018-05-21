К чему снится развод

Привидевшийся разрыв отношений с любимым человеком способен здорово подпортить настроение. Однако не стоит делать поспешных выводов после такого сна, не обратившись к соннику за верной трактовкой.

Как ни странно, большинство толкователей рассматривают развод в сновидении как положительный знак. Прежде всего это символизирует искреннюю любовь и преданность партнера.

Приснившийся замужней женщине развод предсказывает изменение взаимоотношений с возлюбленным. Возможно, сновидице следует принять меры для оживления чувств или создания теплой и уютной атмосферы в доме.

Расторжение брака с будущим мужем является предупреждением о неверности второй половинки. Более того, в этом случае свадьба находится под угрозой срыва, в результате чего девушка еще долго может оставаться одинокой.

Что касается мужчин, то окончание отношений с женой символизирует для него подсознательное несогласие с действиями супруги. Также подобный сюжет может предвещать тяжелую работу, которая улучшит благосостояние семьи, но серьезно подорвет здоровье сновидца.

Пережить во сне развод родителей — к раздору между отцами и детьми. Но у противостояния поколений есть и положительная сторона — оно позволит участникам конфликта лучше понять друг друга и сблизиться.

Если поводом для аннулирования брака во сне послужила измена, значит, наяву сновидящий больше заботится о своем комфорте, чем об удобстве близких. Вероятно, вам стоит уделить внимание своей второй половинке, подарить ей заботу и тепло.