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К чему снится развод
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К чему снится развод 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Привидевшийся разрыв отношений с любимым человеком способен здорово подпортить настроение. Однако не стоит делать поспешных выводов после такого сна, не обратившись к соннику за верной трактовкой.
Как ни странно, большинство толкователей рассматривают развод в сновидении как положительный знак. Прежде всего это символизирует искреннюю любовь и преданность партнера.
Приснившийся замужней женщине развод предсказывает изменение взаимоотношений с возлюбленным. Возможно, сновидице следует принять меры для оживления чувств или создания теплой и уютной атмосферы в доме.
Расторжение брака с будущим мужем является предупреждением о неверности второй половинки. Более того, в этом случае свадьба находится под угрозой срыва, в результате чего девушка еще долго может оставаться одинокой.
Что касается мужчин, то окончание отношений с женой символизирует для него подсознательное несогласие с действиями супруги. Также подобный сюжет может предвещать тяжелую работу, которая улучшит благосостояние семьи, но серьезно подорвет здоровье сновидца.
Пережить во сне развод родителей — к раздору между отцами и детьми. Но у противостояния поколений есть и положительная сторона — оно позволит участникам конфликта лучше понять друг друга и сблизиться.
Если поводом для аннулирования брака во сне послужила измена, значит, наяву сновидящий больше заботится о своем комфорте, чем об удобстве близких. Вероятно, вам стоит уделить внимание своей второй половинке, подарить ей заботу и тепло.
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