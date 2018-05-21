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Тодоренко при всех пошалила с Топаловым
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Тодоренко при всех пошалила с Топаловым 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Слухи о романтических отношениях Регины Тодоренко и Влада Топалова подтвердились. Парочку засняли в одном из столичных кафе, где телеведущая открыто флиртовала с певцом.
Как компетентно сообщает портал Super, Регина Тодоренко и Влад Топалов встречаются. Сладкую парочку сняли в популярной сети ресторанов быстрого питания. Влад и Регина стояли возле стойки, причем знаменитости не пытались прятаться от публики.
Облаченные в спортивные костюмы знаменитости одаривали друг друга недвусмысленными знаками внимания. К примеру, Влад и Регина обменялись мимолетным поцелуем, а потом счастливая телеведущая призывно покрутила перед певцом бедрами.
Пользователи Сети немедленно отреагировали на публичные ласки знаменитостей. «Класс! Рада за них! Клевая пара! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Обожаю Регину, она такая настоящая!», «Я рада за них!», «Очень подходят 💕💕 обожаю эту парочку 💕видно что любят друг друга», «Классная пара! Дай бог им счастья и любви♥️!», «Котики❤️», «Шалунишки!))» — рассыпались в комплиментах фанаты.
Отметим, что слухи о романе Регины Тодоренко и Влада Топалова муссировались на протяжении нескольких месяцев. Так, в феврале на своей официальной страничке в Instagram певец опубликовал фотографии, сделанные в Сибири, на которых запечатлен вместе с телеведущей.
Недавно Влад Топалов оформил развод с дочерью миллионера, дизайнером Ксенией Данилиной. В недавнем интервью певец отметил, что до свадьбы они почти не жили вместе, поэтому быт для них оказался серьезным испытанием. «Я ненавидел ее собак», — сказал Влад, объяснив, что они были невоспитанные и ходили в туалет по всему дому. Было много ссор и по другим поводам. В итоге негативных моментов стало больше позитивных, и Топалов принял решение подать на развод.
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