Помолвлена? Кейт Хадсон сфотографировали с кольцом на «том самом» пальце 

Не успели мы отойти от свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, как на горизонте наметилась еще одна пара, готовая связать себя узами брака. Слухи о помолвке спровоцировала беременная Кейт Хадсон, когда появилась на публике с кольцом на безымянном пальце.
Кейт Хадсон
Папарацци сфотографировали актрису, когда она вместе со своей мамой Голди Хоун и бойфрендом Дэнни Фудзикава совершала покупки в магазине одежды. Репортерам удалось сфотографировать ювелирное изделие, и да, оно внушительных размеров! Поклонникам остается только ждать, когда Кейт и Дэнни официально объявят о помолвке.
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон с мамой
Кейт Хадсон с бойфрендом
Кейт Хадсон с мамой
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Напомним, что Кейт Хадсон и ее возлюбленный Дэнни Фудзикава ожидают дочку. У актрисы также есть двое детей от предыдущих отношений: 4-летний сын от музыканта криса Робинсона и 6-летний сын от солиста Muse Мэттью Беллами.