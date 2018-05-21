Помолвлена? Кейт Хадсон сфотографировали с кольцом на «том самом» пальце

Не успели мы отойти от свадьбы Меган Маркл и принца Гарри , как на горизонте наметилась еще одна пара, готовая связать себя узами брака. Слухи о помолвке спровоцировала беременная Кейт Хадсон , когда появилась на публике с кольцом на безымянном пальце.

Кейт Хадсон

Папарацци сфотографировали актрису, когда она вместе со своей мамой Голди Хоун и бойфрендом Дэнни Фудзикава совершала покупки в магазине одежды. Репортерам удалось сфотографировать ювелирное изделие, и да, оно внушительных размеров! Поклонникам остается только ждать, когда Кейт и Дэнни официально объявят о помолвке.

Кейт Хадсон

Кейт Хадсон с мамой

Кейт Хадсон с бойфрендом

Кейт Хадсон с мамой

Кейт Хадсон

Кейт Хадсон