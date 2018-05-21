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Помолвлена? Кейт Хадсон сфотографировали с кольцом на «том самом» пальце
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Помолвлена? Кейт Хадсон сфотографировали с кольцом на «том самом» пальце 

Журнал ОК! 59 минут назад
Не успели мы отойти от свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, как на горизонте наметилась еще одна пара, готовая связать себя узами брака. Слухи о помолвке спровоцировала беременная Кейт Хадсон, когда появилась на публике с кольцом на безымянном пальце.
Кейт Хадсон
Папарацци сфотографировали актрису, когда она вместе со своей мамой Голди Хоун и бойфрендом Дэнни Фудзикава совершала покупки в магазине одежды. Репортерам удалось сфотографировать ювелирное изделие, и да, оно внушительных размеров! Поклонникам остается только ждать, когда Кейт и Дэнни официально объявят о помолвке.
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон с мамой
Кейт Хадсон с бойфрендом
Кейт Хадсон с мамой
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Напомним, что Кейт Хадсон и ее возлюбленный Дэнни Фудзикава ожидают дочку. У актрисы также есть двое детей от предыдущих отношений: 4-летний сын от музыканта криса Робинсона и 6-летний сын от солиста Muse Мэттью Беллами.
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Женский форум
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