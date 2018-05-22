«Не осудим дочь, если она будет моногамной»

Аште Моног 33 года, ее супругу Ашу 36. Они встретились семь лет назад на одной из ярмарок, а в 2013 году поженились. Но в 2016-м их семья расширилась — не за счет ребенка, а за счет Ровены. Аш и Ашта не планировали отношения на троих, но внезапно оба влюбились в женщину — и она ответила им тем же.

Сейчас Ашта беременна — малыш, которого с нетерпением ждут все трое, должен появиться на свет в октябре этого года. Трио не смущает, что их семья выглядит необычно, с точки зрения консерваторов. Но они уверяют, что не будут осуждать дочь, если она окажется неспособной к полигамной любви, — выбор, быть верной одному человеку или любить сразу нескольких, девочка, по мнению Ашты, должна сделать сама.

Долгое время у Ашты и Аша не получалось зачать ребенка. Но когда они нашли подходящий ЭКО-центр, выяснилось, что Ашта смогла забеременеть естественным путем.

Но если бы у нее так ничего и не вышло, у трио был запасной вариант — малыша им обещала родить Ровена, которая относит себя к квирам и не считает себя ни женщиной, ни мужчиной, предпочитая, чтобы к ней обращались в нейтральном роде. Впрочем, это не мешает ей задумываться о том, чтобы когда-нибудь все же родить Ашу еще одного ребенка.