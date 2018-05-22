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Иван Краско допускает развод с молодой супругой
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Иван Краско допускает развод с молодой супругой 

РИА «ФедералПресс» 22 мая 2018
Фото: Знаменитости
Актер Иван Краско заявил, что в скором времени может развестись со своей молодой супругой, 27-летней Натальей Шевель. Причиной расставания 87-летнего артиста с девушкой называют ее измены.
Супруги Краско вновь стали участниками шоу «На самом деле» на Первом канале. Наталью обвинили в измене — в распоряжение СМИ попали кадры, на которых она как будто целуется с другим мужчиной. Выяснилось, что компромат на Шевель предоставила бывшая супруга Краско Наталья Вяль. «Я считаю, что она имеет право завести любовника, потому что мне все равно», — неожиданно для всех в эфире программы заявил Краско, отметив, что, возможно, его браку вскоре придет конец.
Сама Наталья Шевель заявила, что об измене супругу речи нет, однако вероятность развода отвергать не стала. «Шоу — это шоу, а жизнь — это жизнь. Если я буду понимать, что уже все, что уже пора разводиться, тогда, может быть, да, но пока у нас, вроде бы, все нормально. В глобальном смысле все нормально, прожить еще можно. Но сколько — это вопрос», — призналась актриса «Комсомольской правде». Она подчеркнула, что если Краско соберется вернуться к своей бывшей супруге Наталье Вяль, от которой у него есть двое сыновей-школьников, то препятствовать ему не будет.
Иван Краско в беседе с журналистами добавил, что также подумывает о разводе. «Рано или поздно, видимо, это неизбежно, но вы мы постараемся разойтись природно, душевно, по-человечески. Сенсации пока нет. Пока все нормально», — говорит артист.
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