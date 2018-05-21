Семья Краско на грани распада: молодую жену Ивана Ивановича поймали с поличным 

Актер Иван Краско женился на своей студентке Наталье Шевель в сентябре 2015 года. Брак пары изначально вызывал вопросы у общественности из-за значительной разницы в возрасте супругов. Подливала масла в огонь и бывшая жена Ивана Ивановича — Наталья Вяль, с мужем она рассталась в 2011 году, однако сохранила хорошие отношения ради сыновей. Бывшая жена актера по-прежнему надеется, что экс-супруг одумается и вернется.
Похоже, на этот раз женщине удалось уличить свою молодую соперницу в измене. В программе «На самом деле» показали кадры того, как Наталья на романтическом свидании целуется с другим мужчиной. Герой-любовник Андрей Яловик, который также появился в студии, признался, что его специально наняли, чтобы он за определенную оплату соблазнил молодую супругу Краско. Имя заказчика этого «преступления» мужчина, увы, не назвал.
Андрей Яловик за деньги соблазнил Наталью Краско/Фото: кадр из передачи
Впрочем, Шевель догадалась, что все подстроила Вяль. После многочисленных пререканий обеих девушек Наталья-старшая хотела покинуть студию, однако Иван Иванович ее остановил. «Хороша детектива. В чем я точно убедился, так это то, что обе женщины меня любят. „Я Наташке говорю все время: не верю я в твою сексуальную незаинтересованность“, — высказался Краско и добавил, что хотел бы вернуться к Вяль. Бывшая жена пообещала родить актеру дочь.
Иван Краско не стал скрывать, что хотел бы вернуться к бывшей жене/Фото: кадр из передачи
»Я считаю, что она имеет право завести любовника, и это не измена, потому что мне все рано. Но я не настаиваю», — заявил Иван Иванович. В финале эфира Дмитрий Шепелев подметил, что расставание супругов, вероятно, неизбежно. Вся ситуация в целом показалась телеведущему очень печальной.