4 случая, когда знаменитости случайно оказались на обычных свадьбах

Пара отдыхала в Портофино и во время прогулки случайно забрела в небольшую рыбацкую деревушку, где как раз готовились с размахом отмечать свадьбу. Каково же было удивление молодоженов, когда Бейонс и Джей Зи не просто не отказались с ними сфотографироваться, но и буквально осыпали их комплиментами. «Представляете, Бейонс похвалила мое платье и сказала, что я очень красивая, — делилась счастливая невеста. — Просто незабываемый день!». И не поспоришь ведь: кто еще может похвастаться такими гостями на свадьбе?

Эта история и того интереснее. Селена и Джастин, в то время еще будучи парой, неспешно прогуливались по пляжу, как вдруг услышали одну из самых знаменитых песен Бибера — One Less Lonely Girl. Оказалось, что неподалеку играли свадьбу, и именно хит певца был выбран для первого танца молодоженов. В общем, уже через пять минут Бибер произносил торжественную речь и выпивал за здоровье новобрачных. И кто сказал, что совпадений не бывает?

Во время пробежки в Центральном парке Том Хэнкс сам подошел к молодоженам и предложил сделать селфи. И те, конечно, не отказались! Более того, актер выложил снимок в свой Twitter — это ли не лучший подарок на свадьбу?

Ведущие одного из самых известных австралийский радиошоу устроили молодоженам потрясающий сюрприз: песню Thinking Out Loud на их свадьбе исполнял сам Эд Ширан! Интересно, что молодые люди даже не думали, что у них в принципе получится организовать какое-то торжество из-за финансовых трудностей. Повезло так повезло!