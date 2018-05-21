Почему современные девушки не хотят замуж

Давайте вспомним себя лет так десять назад: чего хотели мы и практически все наши подруги? Правильно! Выйти замуж, родить детей. Как обстоят дела сегодня? Брак и в самом деле переживает небывалый кризис как форма отношений. И не потому, что это отжившая форма отношений. Он больше не в состоянии удержать пару вместе.

Само собой, мужчина и женщина никогда не перестанут стремиться друг к другу, но почему же все меньше женщин мечтают пойти под венец?

Помните, как в начале нулевых общество захватила волна дауншифтинга? Успешные люди бросали работу и уезжали греться в теплые края. То, что происходит сегодня, в каком-то смысле напоминает те времена, только бросают нынче не страну, а скорее рамки, стереотипы о счастье и смысле жизни. Понятно, что искать его бесполезно, но также и понятно, что все ответы не в ком-то или чем-то, а в нас самих. И возможно, ради этих отношений современные девушки отказываются от каких-либо других. Поиски себя все меньше связаны с переменой места (от себя не убежишь) и все больше — с переменами в себе. Многие весьма скептически относятся к этому тренду последних лет — саморазвитию. Но настроения и перемены в обществе, как и природа, сильнее людей и совершенно нам неподвластны.

Современная леди все реже смотрит в сторону брака, потому что понимает, как легко неподготовленные люди в него вступают. Что их обычно поджидает после пары лет романтики? Упреки, раздоры, разборки, манипуляции, неожиданные встречи с травмированными частями психики. Разбираться с этим грузом проблем не хочется, потому что в приоритетах современных барышень больше не числятся останавливания коней на ходу и забеги в горящие избы. Спасать мужчин, тянуть их на себе, «нести крест», жить, чтобы его вдохновлять, — это все прерогатива женщин из прошлого. В настоящем мы уже поняли, что пытаться изменить кого-то — самое тщетное занятие, придуманное человечеством. Видимо, ради дальнейших совместных страданий под названием «брак». Как бы противоречиво это ни звучало, но у нас сегодня своих проблем достаточно, чтобы еще получить в подарок миллион чужих, пусть даже и от «мужчины мечты».

Поисками вторых половин сегодня уже никто не занимается, потому что грамотный и умный человек способен понять, что их просто не существует. Смысл не в поиске себе подобного, не в обретении противоположности, а в том, чтобы просто уловить интересную встречу, задержаться в ней и спонтанно продолжать шаг за шагом этот путь, если для него есть все причины, предпосылки, притяжение и внутренний комфорт. Видеть в каждом появившемся на горизонте мужчине мужа — дорога, которая ведет к страшной потере. Самой себя — своего достоинства, самоуважения, самоощущения в конце концов. Брак не спасает раненую душу. Не решает проблем из детства или проблем с реализацией. Банально, но он либо есть, либо нет. Жить ради брака бессмысленно. Вы все равно рано или поздно столкнетесь с пустотой, с которой вам работать и которую придется переосмыслять. Ради чего же тогда жить? В первую очередь, ради взаимопонимания c собой и своими потребностями. Ради качественных связей, которые мы все в состоянии иметь, когда наша психика чувствует себя хорошо. Современная женщина, к счастью, психологически грамотна, и в ее личном виш-листе — здоровые отношения, обдуманный союз, бесконечное уважение к себе и партнеру как самостоятельной личности. А конь пусть сам себя останавливает, правда же?

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