Как пережить кризис в семейных отношениях: советы психолога

Кризисы в семейных отношениях неизбежны. Семейный психолог Лариса Суркова рассказывает, как пережить их без потерь.

Люди почему-то боятся кризисов, а зря. Любой перелом является толчком для роста и развития, он дает людям новые ощущения, эмоции, что само по себе полезно для отношений, которым время от времени требуется обновление, коррекция. Есть общеизвестные опасные даты: первый год брака, третий, седьмой и т.д. Это стереотипы — кризисы случаются у пар в разное время, они происходят либо вследствие изменений внутри себя, либо под влиянием внешних обстоятельств.

1. Для начала признайте, что проблема существует.

Чем раньше вы начнете операцию по спасению брака, тем больше у вас шансов его сохранить… И постарайтесь вместе проанализировать, когда и что между вами пошло не так. Некоторым проще письменно изложить свои претензии к партнеру, а потом обменяться ими. И сразу решите, хотите ли вы бороться за свою семью. Если это желание обоюдное, то вы победите.

2. Не принимайте скоропалительных решений.

Подать на развод — дело нехитрое. Между супругами случается всякое: непонимание, ссоры, охлаждение, равнодушие, раздражение. Но эти «симптомы» не всегда означают конец брака. Если двое хотят излечиться, кризис способен даже укрепить семью, стать началом нового этапа.

3. Говорите друг с другом как можно больше.

Сейчас партнеры чаще пишут друг другу сообщения, чем разговаривают. Но умение вести живой диалог, слышать и слушать друг друга — важнейшие составляющие крепкого брака. Обсуждайте все, что вас волнует, беспокоит, наболело, не устраивает.

4. Находите время на то, чтобы побыть наедине с мужем.

Иногда просто необходимо отключиться от работы, детей, обязанностей и остаться вдвоем. Введите в свои графики обязательные встречи — к примеру, по пятницам в кафе или раз в неделю устраивайте дома романтические вечера.

5. Не пускайте на самотек интимные отношения.

Если они исчезли из вашей жизни — это серьезный повод задуматься над тем, что надо что-то предпринимать. Не забывайте о тактильном общении. Не стесняйтесь демонстрировать чувства, даже если много лет живете вместе: почаще обнимайтесь, держитесь за руки, целуйтесь, смотрите друг другу в глаза.

6. Не выносите сор из избы.

Не стоит жаловаться на мужа, обсуждать ваши семейные проблемы с мамой или с подругами. Со временем у вас, возможно, все наладится, а у людей останется негативное отношение к вашему партнеру, которое вы сами и сформировали.

7. Не ищите новых партнеров, пока решение о разводе не принято окончательно.

Пытаясь уязвить супруга, можно совершить ошибку, о которой будете жалеть.

8. Никогда не втягивайте в ваши разборки детей.

Какими бы сложными ни были отношения, нельзя ругаться и оскорблять друг друга на глазах у ребенка, ставить его перед выбором — на чьей он стороне. Родители зачастую мирятся и продолжают жить вместе, а дети приобретают травмы на всю жизнь.

БеседовалаНаталья Дьячкова