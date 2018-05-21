Шипиловский отдел ЗАГС провел День открытых дверей

День открытых дверей прошел в Шипиловском ЗАГСе в субботу, 19 мая. Посвящен он был празднику семьи, который традиционно отмечается 15 числа.

В этот день сотрудники ЗАГСа рассказали о том, что делать, если возникла ошибка в документе и о государственной регистрации рождения ребенка. Кроме того, Шипиловский отдел записи гражданского состояния провел репетицию церемонии бракосочетания и мастер-класс по первым свадебным па.

О ЗАГСе

Шипиловский отдел записи актов гражданского состояния является одним из двух органов ЗАГС Москвы, где можно зарегистрировать брак граждан государств дальнего зарубежья и Балтии. В прошлом году сотрудники зарегистрировали около 4000 браков. Но на этом сотрудники не останавливаются и с каждым разом внедряют что-то новое в уже привычное.

Главной изюминкой праздника стала презентация нового проекта ЗАГСа и Московской службы психологической помощи населению — Школы счастливой семейной жизни.

Программа включает в себя ряд курсов, где психологи рассмотрят такие важные вопросы, как первый год жизни молодой семьи, отношения после рождения первенца и что важно знать современному родителю.

— С сентября этого года мы планируем на площадке Шипиловского ЗАГСа два раза в месяц проводить тематические лекции, — рассказала Светлана Жарова, — По моему мнению, услуга «личный психолог» в наше время должна быть доступна, это нормально. Иногда простой совет профессионала способен сгладить какой-то острый момент в семейных отношениях.

О семейной жизни

Большинство дипломированных психологов утверждают, что первый, третий и седьмой годы совместной жизни являются переломными в отношениях двух людей. С этим согласна психолог Марина Голубцова, которая также включает в кризисные моменты фазы появления ребенка и «вылет ребенка из гнезда». Если у семьи есть за что бороться, то справиться с проблемами возможно. В этом случае поможет только одно — разговор, если, конечно, люди, прожившие долгое время в браке, научились правильно спорить друг с другом и вести диалог. Если же нет, то в этой ситуации поможет личный психолог.

— Есть такие случаи, когда партнеры живут вместе как муж с женой, но не в браке довольно продолжительное время. Но вот они решают пожениться, но уже через год после заключения отношений расстаются. Чем это объясняется?

— В любом этапе совместной жизни есть такой момент привыкания к определенному графику и к определенной социальной роли. Если люди живут гражданским браком, то им так спокойнее. А свадьба — это стрессовая ситуация для обоих, благоприятный, но стресс (улыбается). Это счастливое событие для всех, но с другой стороны — это принятие другой социальной роли. Психологически люди это понимают и порой начинают вести себя не так, как обычно. Это может быть заметно в других требованиях, которые молодожены могут друг другу предъявлять, в других обстоятельствах, в определенных финансовых моментах. Даже несмотря на то, что люди жили вместе достаточно долгое время, после брака они все равно начинают примерять роли не только де-факто, но и де-юре.

О психологической помощи семье

Если о семейной жизни все более-менее понятно, то о том, как решать проблемы мирным путем остается тайной. Начальник отдела психологической помощи молодой семье «Кожухово» Татьяна Хамова (Т. Х.) и психолог филиала «Южный» Московской службы психологической поддержки населения Анна Полестратова (А. П) точно знают, как сохранить семейный очаг, но не перебарщивать с дозой масла в огне.

А. П: Важно научиться правильно ссориться, подбирать на это время, слушать друг друга, вести спор. Семейная жизнь очень сложный организм, который нужно беречь. И молодоженам нужно об этом знать. Ни в коем случае не надо ссориться перед работой или перед сном. Для решения конфликта необходимо, чтобы оба партнера были в хорошем расположении духа.

— Все больше молодых людей задаются вопросом: зачем официально регистрировать брак, если можно жить в конкубинате*? По Вашему мнению, зачем это делать?

А. П. : Брак это не только любовь, это еще и юридическая сторона вопроса: совместно нажитое имущество, дети. А с психологической точки зрения это ответственность. Мы берем на себя обязательство перед супругом или супругой, перед будущими детками.

Т. Х. : Если юридический аспект рассмотреть с психологической точки зрения, то это про определенность. Если существует пара, которая не зарегистрирована в браке, тут не определены и финансовые отношения, кому принадлежит эта квартира, кому достанется наследство. Когда есть неопределенность, то это очень нехорошая психологическая атмосфера для. Если есть вопрос, почему надо регистрировать брак, то можно задать его и иначе: почему не надо?

— Были ли такие моменты в вашей практике, когда приходили пары, готовые развестись, а потом меняли свое решение?

Т. Х. : Да, конечно. И это очень важно, потому что бывает такое, что люди психологически не готовы к разрыву отношений. Психологи называют это «эмоционально незавершенный развод». И в таких случаях я прошу своих клиентов взглянуть друг другу в глаза и сказать: «Я тебя больше не люблю и не хочу с тобой жить». Но мало кто может это сделать, а это уже шанс двигаться дальше и решать проблему.

Любовь, воспитание детей, взаимоотношения молодоженов и финансовые аспекты семьи — обо всем этом планируют говорить со своими учениками преподаватели Школы счастливой семейной жизни. Проект Шипиловского отдела ЗАГС и Московской службы психологической помощи населения создан для тех, кто хочет долго и счастливо любить друг друга.