Ещё
Теперь официально: возлюбленная самого красивого преступника ждет ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Теперь официально: возлюбленная самого красивого преступника ждет ребенка 

Teleprogramma.pro 26 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Teleprogramma.pro уже рассказывала, что новая возлюбленная самого красивого преступника ждет от него ребенка, однако официальных подтверждений этому до недавних пор не было. На днях папарацци запечатлели парочку во время отдыха на роскошной яхте. Хлоя Грин уже не могла, да и не пыталась, скрыть заметно округлившийся живот. Судя по всему, наследница империи Topshop вот-вот станет мамой.
Что касается свадьбы, влюбленные планировали пожениться уже в начале лета. Церемония должна была состояться в Монако, однако теперь торжество, судя по всему, придется перенести. Напомним, что о романе «самого красивого преступника» с наследницей империи Topshop стало известно еще в прошлом году. По иронии судьбы, тогда папарацци запечатлели парочку за поцелуями на одной из роскошных яхт.
Полгода спустя в СМИ появились слухи, что Хлоя ждет ребенка от Джереми, а вот бывшая жена Микса из-за многочисленных переживаний, к несчастью, пережила выкидыш. К слову, столь печальное известие знаменитого манекенщика ничуть не расстроило. В интервью западной прессе Микс признался, что в отношениях с бывшей женой давно поставлена точка.
Teleprogramma.pro: последние новости
Семья Краско на грани распада: молодую жену Ивана Ивановича поймали с поличным Узнать сложно: Татьяна Догилева расстроила поклонников своим появлением в программе Андрея Малахова Бывшая девушка принца Гарри после его свадьбы стала популярна в Сети
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Варнава показала грудь без пластики56
«Голое» платье Сиары стало самым откровенным1
Звёзды, которые оконфузились на публике
Сын Шукшиной: «Хочу, чтобы этот ребенок сдох!»64
Что стало с дочерью Владимира Турчинского22
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
06:35
Как быстро вы соображаете: проверьте мозг
Психология
04:41
От этих частей тела пора избавляться
Здоровье
04:14
Звёзды, которые оконфузились на публике
Звёзды
05:15
Тайны голливудских звёзд, которые мало кто знает
Звёзды
00:46
Сын Шукшиной: «Хочу, чтобы этот ребенок сдох!»
Звёзды
00:23
Волочкова сравнила себя с Кшесинской
Звёзды
12:09
Что стало с супермоделями девяностых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение