Теперь официально: возлюбленная самого красивого преступника ждет ребенка

Teleprogramma.pro уже рассказывала, что новая возлюбленная самого красивого преступника ждет от него ребенка, однако официальных подтверждений этому до недавних пор не было. На днях папарацци запечатлели парочку во время отдыха на роскошной яхте. Хлоя Грин уже не могла, да и не пыталась, скрыть заметно округлившийся живот. Судя по всему, наследница империи Topshop вот-вот станет мамой.

Что касается свадьбы, влюбленные планировали пожениться уже в начале лета. Церемония должна была состояться в Монако, однако теперь торжество, судя по всему, придется перенести. Напомним, что о романе «самого красивого преступника» с наследницей империи Topshop стало известно еще в прошлом году. По иронии судьбы, тогда папарацци запечатлели парочку за поцелуями на одной из роскошных яхт.

Полгода спустя в СМИ появились слухи, что Хлоя ждет ребенка от Джереми, а вот бывшая жена Микса из-за многочисленных переживаний, к несчастью, пережила выкидыш. К слову, столь печальное известие знаменитого манекенщика ничуть не расстроило. В интервью западной прессе Микс признался, что в отношениях с бывшей женой давно поставлена точка.