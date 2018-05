Хлоя Грин не смогла скрыть свою беременность

Это официально! Слухи о том, что «самый красивый преступник в мире» Джереми Микс и его девушка Хлои Грин готовятся стать родителями, ходили давно. Всё началось с того, что пара перестала появляться на светских мероприятиях. Теперь появилось подтверждение слухов. Папарацци запечатлели Грин на отдыхе. Наследница многомиллионного состояния ловила солнечные лучи в тёмно-зелёном купальнике.

Chloe Green PICTURE EXCLUSIVE: Pregnant Topshop heiress shows off her burgeoning bump in bikini https://t.co/o8Oawp2FN4 pic.twitter.com/OrZ3tYgEXP

— Siglov Freudivan (@DerangedRadio) May 21, 2018

Напомним, ранее стало известно, что Микс и Грин готовятся к свадьбе в Монако. Отношения «самого красивого преступника» Джереми Микса и Хлои Грин завязались в июне 2017 года (когда бывший заключенный еще был официально в браке с матерью его первого ребенка Мелиссой). Позже Джереми подал на развод, а в сентябре на безымянном пальце Хлои поклонники заметили кольцо, но влюбленные заявили, что пока не планируют связывать себя узами брака.