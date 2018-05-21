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Татьяна Буланова изловчилась и поймала букет невесты — видео
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Татьяна Буланова изловчилась и поймала букет невесты — видео 

ТРК «Петербург-Пятый канал» 1 час назад
Фото: ТРК "Петербург-Пятый канал"
Певица Татьяна Буланова была приглашена на свадьбу друзей в петербургский ресторан Royal Beach, где приняла участие в традиционном конкурсе среди подружек невесты и поймала букет.
На кадрах видно, что Буланова очень рада своей победе.
Как стало известно Пятому каналу, торжество в честь свадьбы исполнительного директора «Радио Дача» Дмитрия Коровкина прошло 20 мая. Он женился на Анне Арьковой.
Татьяна Буланова развелась со своим бывшим мужем Владиславом Радимовым в 2016 году после 11 лет брака и пойманный букет здесь как раз кстати.
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