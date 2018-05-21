Татьяна Буланова изловчилась и поймала букет невесты — видео

Певица Татьяна Буланова была приглашена на свадьбу друзей в петербургский ресторан Royal Beach, где приняла участие в традиционном конкурсе среди подружек невесты и поймала букет.

На кадрах видно, что Буланова очень рада своей победе.

Как стало известно Пятому каналу, торжество в честь свадьбы исполнительного директора «Радио Дача» Дмитрия Коровкина прошло 20 мая. Он женился на Анне Арьковой.